Terror-Alarm: Horror-Videos an Schülerinnen und Schüler verschickt

Jeffrey Schaeffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Hacker haben Horror-Videos an Schülerinnen und Schüler in Frankreich verschickt - Copyright Jeffrey Schaeffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Hacker haben Horror-Videos an Schülerinnen und Schüler in Frankreich verschickt - Copyright Jeffrey Schaeffer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Von Euronews mit AP, EBU

In Frankreich haben Hacker ein IS-Enthauptungsvideo an Jugendliche über die offiziellen digitalen Plattformen der Schulen verschickt. Die Regierung will jetzt hart durchgreifen.