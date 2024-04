Sport ist ein Schlüsselelement der nationalen Vision 2030 von Katar. Neben dem Nationalen Sporttag ist das Land bestrebt, eine große Vielfalt an Sportarten zu fördern, vom Boxen bis zum Fechten.

In dieser Folge befasst sich das Team von Qatar 365 mit der Frage, wie Katar den Wettbewerbsgeist seiner Einwohner anheizt. Sport ist eine der Säulen der nationalen Vision 2030 des Landes. Katar hat den "Nationalen Sporttag" eingeführt, einen Feiertag, der dem Sport gewidmet ist. Damit will das Land seine Einwohner zu mehr körperlicher Aktivität motivieren. Aadel Haleem hat sich einige der Aktivitäten angesehen, die an diesem Tag im ganzen Land angeboten wurden.

Laila Humairah traf sich mit der ersten Profiboxerin in Katar. Afaf Alqorane erklärte, wie sie sich fühlt, wenn sie als Vorreiterin bezeichnet wird, und dass Sport ein mächtiges Instrument zur Stärkung von Frauen ist. Afaf überwand viele Herausforderungen, um in der Boxwelt anerkannt zu werden, und ist heute Mitglied der Boxnationalmannschaft von Katar. Afaf ebnete den Weg für die nächste Generation und hat in Katar ein Boxstudio für Frauen eröffnet.

Da die Olympischen Spiele in Paris nur noch wenige Monate entfernt sind, versuchte sich Laila im Fechten und stellte fest, dass dieser olympische Sport in Katar immer beliebter wird. Viele hochkarätige Fechter, darunter der Europa- und Weltmeister Yannick Borel, kamen Anfang des Jahres in die Stadt, um am Grand Prix in Doha teilzunehmen. Der Athlet gab uns Tipps, was es braucht, um olympisches Gold zu erreichen. Laila nahm auch an einem Training in der Fechtakademie teil, in der Kinder im Alter von acht Jahren die Tricks und Kniffe des Fechtens und vor allem die mit dem Fechten verbundenen sportlichen Werte lernen.