Von Euronews mit AP

Nachdem Israel einen Grenzübergang im Norden des Gaza-Streifens geöffnet hat, kommen die Hilfslieferungen nur langsam bei den Menschen an.

Die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen nimmt allmählich zu, seitdem Israel zugestimmt hat, einen neuen nördlichen Grenzübergang zu öffnen. Aber Verteilungsprobleme innerhalb der verwüsteten Enklave verlangsamen die Lieferungen weiterhin.

Es gibt kein sicheres und sauberes Wasser. Jamie McGoldrick UN-Koordinator für humanitäre Hilfe

Nach UN-Angaben leiden die Menschen nach wie vor unter Hunger und einem Mangel lebenswichtiger Güter. Es gibt ein Problem mit der Wasserversorgung.

"Die Bedingungen vor Ort haben sich nicht wesentlich verbessert. Es gibt ein Problem mit dem Wasser. Es wird jetzt sehr heiß, und die Menschen bekommen viel weniger Wasser als sie brauchen. Die Folge davon sind Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden, weil es kein sicheres und sauberes Wasser gibt", erklärt Jamie McGoldrick, UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, die Situation vor Ort. "Und die Zerstörung der Abwassersysteme – all das bringt Probleme für die dort lebende Bevölkerung mit sich."

Die seit sechs Monaten andauernden Kämpfe im Gazastreifen haben die belagerte palästinensische Enklave in eine immer tiefere humanitäre Krise gestürzt, in der mehr als 1 Million Menschen am Rande des Hungertodes stehen.

Im besetzten Westjordanland wurden bei einer israelischen Razzia zwei Palästinenser getötet, darunter ein Hamas-Kämpfer. Später am Freitag randalierten Dutzende wütender israelischer Siedler in einem Dorf im Westjordanland, töteten einen Palästinenser und verletzten 25 weitere, während sie schossen und Häuser und Autos in Brand setzten.

In Israel Demonstrationen für Abkommen zur Freilassung der Geiseln

In Israel haben Familien der Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden, die Kampagne für ihre Freilassung zur US-Botschaft in Tel Aviv getragen. Sie blockierten die Straßen vor dem Gebäude und forderten von den USA, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, damit diese ein Abkommen mit der Hamas schließt.

Der Krieg begann am 7. Oktober, als die Hamas bei einem Überraschungsangriff 1.200 Israelis tötete, zumeist Zivilisten. Etwa 250 Menschen wurden von militanten Palästinensern als Geiseln genommen.