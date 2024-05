Ein massiver ukrainischer Drohnenangriff hat zu Stromausfällen in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim geführt. In Krasnodar löste ein Drohnenangriff einen Brand in einer Ölraffinerie aus.

WERBUNG

Ein massiver ukrainischer Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim hat zu Stromausfällen in der südwestlichen Stadt Sewastopol geführt, wie die russischen Behörden mitteilten. Michail Raswoschajew, Gouverneur von Sewastopol, sagte, der Drohnenangriff habe das Kraftwerk der Stadt beschädigt. Es könne einen Tag dauern, bis die Energieversorgung vollständig wiederhergestellt sei.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Luftabwehr 51 ukrainische Drohnen über der Krim, weitere 44 über der Region Krasnodar und sechs über der Region Belgorod ab. Russische Kampfflugzeuge und Patrouillenboote hätten außerdem sechs Seedrohnen im Schwarzen Meer zerstört. Die Ukraine hat sich nicht zu dem Angriff geäußert.

Ukrainische Drohnen treffen russische Ölraffinerie

Nach Angaben der Behörden wurde in der Region Krasnodar durch einen Drohnenangriff ein Brand in einer Ölraffinerie ausgelöst, der später eingedämmt wurde. Es gab keine Todesopfer.

Ukrainische Drohnen griffen auch Noworossijsk, eine wichtige Hafenstadt in der russischen Region Krasnodar, an. Der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratyew, sagte, Fragmente abgeschossener Drohnen hätten mehrere Brände verursacht, es habe aber keine Verletzten gegeben.

Eine Frau und ihr vierjähriges Kind von einer Drohne getötet

Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, sagte, eine ukrainische Drohne habe ein Fahrzeug getroffen und eine Frau und ihr vierjähriges Kind getötet. Bei einem weiteren Angriff wurde ein Kraftstofftank an einer Tankstelle in der Region in Brand gesetzt.

Unterdessen versuchen ukrainische Truppen, den russischen Vormarsch in der nordöstlichen Region Charkiw aufzuhalten.

Russland nutzt Schwachstellen aus, um vorzurücken

Die Stadt Wowtschansk, die nur 5 km von der russischen Grenze entfernt ist, war in den letzten Tagen ein Brennpunkt der Kämpfe. Die ukrainischen Behörden haben rund 8.000 Zivilisten aus der Stadt evakuiert. Die übliche Taktik der russischen Armee besteht darin, Städte und Dörfer mit Luftangriffen in Schutt und Asche zu legen, bevor ihre Einheiten einrücken.

Zuletzt meldeten ukrainische Militärbeamte, ukrainische Truppen hätten den russischen Vormarsch im Nordosten der Ukraine gestoppt. Moskau bestritt dies.

Putin hat erklärt, dass die russische Offensive in der ukrainischen Region Charkiw auf die Schaffung einer Pufferzone abzielt, um Angriffe auf die russische Grenzstadt Belgorod abzuwenden. Die Einnahme der Stadt sei nicht beabsichtigt.

Die rund 1.000 Kilometer lange Frontlinie, die sich von Norden nach Süden durch die Ostukraine zieht, hat sich in den letzten 18 Monaten kaum verändert, was zu einem Zermürbungskrieg führte. Die jüngsten russischen Angriffe erfolgten in der östlichen Region Donezk, in den Regionen Tschernihiw und Sumy im Norden sowie in der südlichen Region Saporischschja. Die Strategie der russischen Armee scheint es zu sein, die erschöpften ukrainischen Ressourcen zu strapazieren und Schwachstellen auszunutzen.