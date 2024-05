Natavan Hasanova von Azercosmos erzählt uns, wie wichtig es ist, sich für Geschlechtergleichstellung einzusetzen und in weibliche Führungskräfte zu investieren.

Natavan Hasanovas Weg in die Raumfahrtindustrie begann, als sie entgegen allen Erwartungen ein Wirtschaftsstudium aufnahm, statt wie von ihren Eltern gewünscht Klavierlehrerin zu werden.

Als Natavan zu Azercosmos, der Weltraumbehörde der Republik Aserbaidschan, kam, lernte sie weibliche Vorbilder kennen, die in technischen Führungspositionen Erfolg hatten. Dadurch wurde ihr klar, dass auch sie in dieser männerdominierten Branche würde brillieren können. Natavan arbeitete sich hoch und ist derzeit als Strategie- und Geschäftsentwicklungsdirektorin bei Azercosmos tätig. Sie leitet ein Team von 10 Personen mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis. Damit ist nicht nur die Gleichstellung gewährleistet, es fließen auch vielfältige Perspektiven in die Projekte mit ein.

Natavan ist stolz auf Azercosmos‘ Arbeit. Euronews erzählte sie, die Behörde versorge über 200 Kunden in mehr als 40 Ländern mit wichtigen geografischen Daten und Videodiensten. Diese unterstützen ökologische Managementprojekte, überwachen die Auswirkungen des Klimawandels und fließen in Handlungsentscheidungen von Regierungen ein. Darüber hinaus besetzt Azercosmos als Initiator von Wettbewerben, Hackathons, Bildungsprogrammen und Events eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines Ökosystems für die aserbaidschanische Raumfahrt. Die Behörde war 2023 Gastgeber des Internationalen Raumfahrtkongresses mit Teilnehmenden aus 132 Ländern.

Angetrieben von der Vision, eine international führende Persönlichkeit im Raumfahrtsektor zu werden, absolvierte Natavan eine Weiterbildung an der International Space University und engagiert sich im Mentoring junger Frauen, die sie dazu ermutigt, sich in die Branche vorzuwagen. Natavan beweist, dass sich Beharrlichkeit beim Verfolgen einer Vision bezahlt macht. Mit ihr als Vorbild haben auch ihre Mentees erfolgreich Fuß in der Industrie gefasst.