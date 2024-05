Ukraine: London sagt Kiew jährliche Milliardensumme zu

Von euronews

Unterdessen hat der russische Verteidigungsminister Geländegewinnen im Osten der Ukraine vermeldet.

Der britische Außenminister David Cameron hat der Ukraine jährliche Militärhilfe in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro (drei Milliarden britische Pfund) versprochen. Er war in dieser Woche nach Kiew gereist. Außerdem sagte Cameron, dass die Ukraine das Recht habe, die von Großbritannien gelieferten Waffen zu verwenden, um Ziele in Russland anzugreifen.

3 Milliarden Pfund jährlich

"Ich denke, das von uns angekündigte Paket ist wichtig. Nicht nur, weil es das größte Paket an Militärhilfe ist, das wir bisher bereitgestellt haben. Ich denke, es war wichtig, weil es die Botschaft vermittelt, dass diese drei Milliarden Pfund nicht nur für dieses Jahr, sondern für das nächste Jahr und die Jahre danach bestimmt sind. Für so lange, wie Sie es brauchen", so Cameron.

Die Hilfe ist Teil einer langfristigen Sicherheitsvereinbarung, über die Premierminister Rishi Sunak und der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj bereits im Januar in Kiew besprochen hatten. Damals hieß es, das Abkommen solle bis zu einem Beitritt der Ukraine zur Nato gelten. In Medienberichten war von einer 100-jährigen Partnerschaft die Rede.

Kreml lässt Erfolge verkünden

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu vermeldete jüngst Erfolge "an der gesamten Front". Man habe seit Jahresbeginn 547 Quadratkilometer des ukrainischen Gebiets erobert.

Deutschland hatte der Ukraine bis Ende April Militärhilfe in Höhe von rund 28 Milliarden versprochen. Ein Teil davon wurde der Ukraine schon zur Verfügung gestellt, der Rest soll in kommenden Jahren bereitgestellt werden.

Den ukrainischen Streitkräften zufolge mussten diese die Munition bereits rationieren, wobei geschätzt wird, dass das Verhältnis bei rund 2000 Schuss pro Tag für die Ukrainer und 7000 Schuss für die Russen liegt.

Nach Angaben der New York Times erhielt die Ukraine bereits eine Lieferung von Panzerabwehrraketen, Raketen und 155-Millimeter-Artilleriegranaten aus dem kürzlich verabschiedeten Militärhilfspaket der USA.