Europatag: EU-Parlamentspräsidentin erhält Verdienstorden in Kiew

Zum Europatag ist Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, nach Kiew gereist. Auf dem zweiten Internationalen Gipfel der Städte und Regionen traf sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der ihr den ukrainischen Verdienstorden überreichte.

Ziel ihres Besuchs war es, die Unterstützung des Europäischen Parlaments für die Ukraine zu zeigen und die Agenda für den EU-Beitrittsprozess der Ukraine zu entwickeln.

Wir werden gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Roberta Metsola Präsidentin des Europäischen Parlaments

"Die Europäische Union und das Europäische Parlament sind bereit, zu helfen. Wir werden gemeinsam aus dieser Situation herauskommen, denn die Ukraine ist Europa und Europa ist die Ukraine. Und das ist unsere Partnerschaft für den Sieg. Slawa Ukrajini."

In den sozialen Medien brachte Selenskyj seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus Europa zum Ausdruck.

Auf dem Gipfeltreffen sagte er: "Jeder kann sehen, dass Putin in unser Land kam, wie Hitler in die Länder anderer Völker einbrach: verbrecherisch, völlig unprovoziert – äußerst hässlich. Leider kann das Gleiche auch unseren Verbündeten widerfahren. Deshalb ist unsere gegenseitige Unterstützung nicht nur wichtig, um sicherzustellen, dass der Aggressor verliert, sondern auch, damit die Möglichkeit eines Krieges in Europa zerschlagen wird."

Mehr als 100 Delegierte aus 16 Ländern haben an dem Gipfel teilgenommen.