EM24: Portugal bezwingt Tschechien in Nachspielzeit

Die Türkei und Portugal führen die Gruppe F nach zwei spannenden Begegnungen am Dienstag an.

Die Türkei hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen Georgien im Dortmunder Westfalenstadion in einem bis zum Schluss spannenden Spiel die ersten drei Punkte bei der Euro 2024 gesichert.

In einer der lebhaftesten ersten Halbzeiten des Turniers ging die türkische Mannschaft von Vincenzo Montella durch ein wunderbares frühes Tor von Mert Müldür in Führung. Doch der Ausgleich durch Georgiens Georges Mikautadze, der eine gute Gelegenheit im Strafraum glänzend nutzte, ließ nicht lange auf sich warten.

In der zweiten Halbzeit ging die Türkei durch Arda Güler von Real Madrid erneut in Führung, musste sich aber der starken Gegenwehr der kaukasischen Debütanten erwehren, die den Gegner immer wieder unter Druck setzten, bis sie in der 96. Minute den Pfosten trafen.

Der 19-jährige Arda Güler von Real Madrid feiert sein 2:1 für die Türkei gegen Georgien AP/Andreea Alexandru

In ihrem schwierigsten Moment nutzte die Türkei einen Konter nach einer Ecke zum 3:1.

Der georgische Torhüter hatte keine andere Wahl, als zuzusehen, wie der türkische Torhüter Muhammed Kerem Aktürkoğlu ins leere Tor traf, da er bei dem Versuch, den zuvor getretenen Eckstoß zu parieren, hängen blieb.

Türkei - Georgien 3:1

Mert Müldür 25' (TUR)

Georges Mikautadse 32' (GEO)

Arda Güler 65' (TUR)

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 90+7' (TUR)

Portugal schlägt die Tschechische Republik dank eines Treffers in der Nachspielzeit

In einem spannenden Spiel schlug Portugal die Tschechische Republik dank eines Treffers von Francisco Conceição (92.) in Leipzig mit 2:1.

Die Tschechen gingen in der zweiten Halbzeit durch einen absoluten Knaller von Lukáš Provod in Führung.

Doch am Ende nutzte Portugal seine zahlreichen Chancen und profitierte von zwei tschechischen Abwehrfehlern, darunter ein Eigentor.

Portugal - Tschechische Republik 2:1

Lukáš Provod 62' (CZR)

Robin Hranáč 69' (OG, CZR)

Francisco Conceição 92' (POR)

Der Portugiese Francisco Conceicao (links) feiert mit seinen Teamkollegen seinen Treffer gegen die Tschechische Republik. AP/Petr Josek