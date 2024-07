Droht eine erneute israelische Offensive in Chan Junis?

Von Euronews mit AP

Die UN schätzt, dass bis zu 250.000 Palästinenser von der Anordnung Israels betroffen sind, Gebiete in der Nähe der südlichen Stadt Chan Junis zu verlassen,

Vertriebene Palästinenser aus dem östlichen Teil der Stadt Chan Junis im Gazastreifen sind erneut zur Flucht gezwungen. Sie trafen nach dem israelischen Evakuierungsbefehl vom Montag in anderen Gebieten der südlichen Stadt ein und bauten Zelte auf.

Die israelischen Streitkräfte hatten Anfang des Jahres ihre Offensive in Chan Junis beendet und die meisten Truppen abgezogen.

Man sei tief besorgt über den jüngsten israelischen Evakuierungsbefehl, so der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric. "Das OCHA (Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) betont, dass eine Evakuierung solchen Ausmaßes das Leiden der Zivilbevölkerung nur verschlimmern und den Bedarf an humanitärer Hilfe noch weiter erhöhen wird."

Die Menschen stünden vor der unmöglichen Wahl, entweder in Gebiete umzusiedeln – manche wahrscheinlich schon zum zweiten oder sogar dritten Mal -, in denen es kaum Platz oder Dienstleistungen gibt, oder in Gebieten zu bleiben, von denen sie wissen, dass dort gekämpft wird, so der UN-Sprecher.

Fast 38.000 Tote in Gaza

Bei einem israelischen Luftangriff am Dienstag in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens wurden laut Behörden mindestens 12 Menschen getötet, darunter vier Kinder und zwei Frauen. Nach dem Hamas Angriff vom 7. Oktober mit mindestens 1.100 Toten in Israel sind bei dem israelischen Gegenschlag im Gazastreifen fast 38.000 Menschen getötet und mindestens 87.000 verletzt worden. UNICEF zufolge gelten rund 21.000 Kinder in Gaza als vermisst.

US-Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werden sich voraussichtlich Ende des Monats treffen, sagte ein Beamter des Weißen Hauses. Das US-Außenministerium bezeichnete Berichte über Israels Militär, das Palästinenser als menschliche Schutzschilde einsetzt, als "beunruhigend" und "einen klaren Verstoß" gegen Israels "Befehle und Verfahren".