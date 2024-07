Sizilianische Behörden alarmiert: Italienische Vulkane Stromboli und Ätna spucken Lava

Von Euronews mit Emilio Messina

Die erhöhte Aktivität der beiden Vulkane sorgte am Freitag sogar für einen vorübergehenden Stopp am Flughafen der sizilianischen Stadt Catania.

Der italienische Ätna und der kleinere Vulkan Stromboli sind ausgebrochen und spuckten am Donnerstag und Freitag heiße Asche und Lava aus, was zu einer erhöhten Alarmstufe auf der Mittelmeerinsel Sizilien und zur vorübergehenden Schließung des Flughafens von Catania führte.

Der Ätna, einer der aktivsten Vulkane der Welt, war in den letzten Tagen besonders aktiv und erhellte den Himmel in der Nähe der sizilianischen Stadt Catania, während Stromboli vor der nördlichen Küste Siziliens Lava ins Meer schüttete.

„Die Start- und Landebahn des Flughafens Catania ist wegen des Ascheregens unbenutzbar: Sowohl die Ankünfte als auch die Abflüge sind ausgesetzt“, teilte die lokale Flughafengesellschaft am Freitag mit. Geplant war, dass die Flüge am Freitagnachmittag wieder aufgenommen werden.

Ätna und Stromboli sind nur knapp 180 km voneinander entfernt

Am Freitag wurden in den sozialen Medien Bilder geteilt, die zeigten, dass die Straßen des Stadtzentrums von Catania mit einer dicken Schicht schwarzer Asche bedeckt waren, was den Verkehr behinderte.

Der Ätna, ein 3.324 Meter hoher Vulkan, ist in den letzten Jahrzehnten mehrfach ausgebrochen. In den vergangenen Tagen hatte sein Krater begonnen, Fontänen glühender Lava auszuspucken und Asche freizusetzen.

Und auch der Vulkan Stromboli zeigt verstärkte Aktivitäten. Die italienische Katastrophenschutzbehörde hat für Stromboli die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen und warnt, dass sich die Situation verschlechtern könnte.

Der italienische Zivilschutzminister Nello Musumeci sagte, Stromboli stehe „unter Beobachtung“ und fügte hinzu, die Behörden würden sicherstellen, dass die Evakuierungspläne für den Notfall bereitstünden.

Die Feuerwehr erklärte, sie habe die Zahl der Feuerwehrleute auf der Insel Stromboli, die Sizilien vorgelagert ist, verdoppelt.