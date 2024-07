Kaja Kallas steht seit dreieinhalb Jahren an der Spitze Estlands und hat sich für die Ukraine stark gemacht. Nun wird sie EU-Außenbeauftragte.

Kaja Kallas ist offiziell von ihrem Amt als estnische Ministerpräsidentin zurückgetreten, um noch in diesem Jahr Außenpolitikchefin der EU zu werden.

Kallas - die erste weibliche Ministerpräsidentin des baltischen Landes - reichte am Montag während eines kurzen Treffens in der Hauptstadt Tallinn ihren offiziellen Rücktritt bei Präsident Alar Karis ein.

Unter Kallas war Estland eins der stärksten Unterstützer der Ukraine in Europa

Unter Kallas, 47, gehörte Estland nach der russischen Invasion im Februar 2022 zu den stärksten Unterstützern der Ukraine in Europa.

Kallas steht seit dreieinhalb Jahren an der Spitze des Landes, das 1,3 Millionen Einwohner zählt.

In einer Würdigung der Politikerin fasste Alar Karis ihre Amtszeit mit den Worten zusammen: "Es war eine Zeit voller Krisen, Meilensteine (wie) das Coronavirus, die wirtschaftliche Rezession und der Krieg in Europa, als Russland mit seiner Aggression in der Ukraine unser bisheriges Sicherheitsbild zerstörte."

In der vergangenen Woche hat Kallas Estland bei einem NATO-Gipfel in Washington vertreten.

In ihrer neuen Funktion wird Kallas den Spanier Josep Borrell ablösen, der seit 2019 als EU-Außenbeauftragter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fungiert.

In Estland löste ihre Entscheidung den Rücktritt von Kallas' Drei-Parteien-Kabinett aus, das aus ihrer Mitte-Rechts-Reformpartei, der Sozialdemokratischen Partei und der liberalen Partei Estonia 200 besteht.

Die Koalition wird als geschäftsführende Regierung weitermachen, bis das neue Kabinett Ende Juli oder Anfang August vereidigt wird.

Am 29. Juni gab die Reformpartei bekannt, dass sie Kristen Michal, Parteiveteranin und Klimaministerin, als Kandidatin für die Nachfolge von Kallas als Ministerpräsidentinausgewählt hat.

Michals Nominierung muss von Karis und dem 101 Sitze zählenden Parlament, in dem die Koalition derzeit eine komfortable Mehrheit hat, bestätigt werden.

Er ist seit April 2023 Minister für Klimaangelegenheiten.

Der 49-jährige ehemalige Wirtschafts- und Justizminister ist seit den späten 1990er Jahren in der Reformpartei, dem wichtigsten politischen Establishment Estlands, aktiv.