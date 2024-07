Gaza: Schule bei Luftangriff getroffen - 30 Tote

Bei israelischen Luftangriffen ist eine Schule, die von vertriebenen Palästinensern im Zentrum von Gaza genutzt wird, getroffen worden. Mindestens 30 Menschen, darunter mehrere Kinder, kamen dabei ums Leben,

Bei einem israelischen Luftangriff sind mindestens 30 Personen, darunter mehrere Kinder getötet worden. Sie hielten sich in einer Schule, die von vertriebenen Palästinensern im Zentrum von Gaza genutzt wird, auf.

Unter den Toten, die aus der Mädchenschule in Deir al-Balah ins Al-Aqsa-Krankenhaus gebracht wurden, befanden sich mindestens sieben Kinder und sieben Frauen. Das israelische Militär erklärte, es habe ein Kommandozentrum der Hamas angegriffen, das genutzt werde, um Angriffe gegen israelische Truppen zu leiten und „große Mengen an Waffen“ zu entwickeln und zu lagern. In einer Stellungnahme bezeichnete die Hamas die Erklärung des Militärs als falsch.

Zivilschutzmitarbeiter in Gaza sagten, Tausende hätten in der Schule, in der sich auch eine Krankenstation befand, Schutz gesucht.

Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press sahen ein totes Kleinkind in einem Krankenwagen und mit Decken bedeckte Leichen. Im Inneren der Schule klafften zertrümmerte Wände und Klassenzimmer lagen in Trümmern. Menschen suchten in Trümmern, die mit Kissen und anderen Zeichen von Besiedlung übersät waren, nach Opfern.

Das Gesundheitsministerium von Gaza sagte, bei weiteren Angriffen am Samstag seien mindestens 12 Menschen getötet worden.