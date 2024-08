Von Euronews mit AP & EBU

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden in der Nacht mindestens 19 Menschen getötet, während Vermittler hoffen, nach monatelangen Verhandlungen eine Waffenruhe zu vereinbaren.

WERBUNG

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden in der Nacht mindestens 19 Menschen getötet, während US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in die Region reiste, um eine Waffenstillstandsvereinbarung zu besiegeln.

Der jüngste israelische Bombenangriff traf am frühen Sonntagmorgen ein Haus in der zentralen Stadt Deir al-Balah. Nach Angaben des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses wurden unter anderem eine Frau und ihre sechs Kinder getötet.

Mohammed Awad Khatab, der Großvater der Kinder, sagte, seine Tochter, eine Lehrerin, sei mit ihrem Mann und ihren Kindern im Haus gewesen, als es getroffen wurde.

Die Kinder seien zwischen 18 Monaten und 15 Jahren alt gewesen, sagte er und fügte hinzu, dass der Vater nach dem Angriff ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

"Die sechs Kinder sind zu Körperteilen geworden. Sie wurden in einen einzigen Sack gesteckt", sagte der Großvater gegenüber Reportern außerhalb des Krankenhauses: "Was haben sie getan? Haben sie irgendwelche Juden getötet? Wird dies Israel Sicherheit geben?"

Bei einem weiteren Angriff in der nördlichen Stadt Jabaliya wurden zwei Wohnungen in einem Wohnhaus getroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden zwei Männer, eine Frau und ihre Tochter getötet.

Unterdessen veröffentlichte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA ein Video, das das Ausmaß der von Israel während des zehnmonatigen Krieges im nördlichen Gazastreifen verursachten Schäden zeigt.

Bei einem weiteren Angriff im Zentrum des Gazastreifens kamen nach Angaben des Awda-Krankenhauses vier Menschen ums Leben, und am späten Samstag wurden nach Angaben des Nasser-Krankenhauses bei einem Angriff in der Nähe von Khan Younis vier Menschen aus derselben Familie getötet.

Nach monatelangen umstrittenen Verhandlungen schienen sich die Vermittler USA, Ägypten und Katar nach zweitägigen Gesprächen in Doha einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas zu nähern.

Amerikanische und israelische Beamte äußerten sich vorsichtig optimistisch, doch die Hamas hat Widerstand gegen die ihrer Meinung nach neuen israelischen Forderungen signalisiert.

Der sich entwickelnde Vorschlag sieht Berichten zufolge einen dreistufigen Prozess vor, in dem die Hamas die Geiseln freilässt, die sie während ihres Angriffs auf Israel am 7. Oktober genommen hat, der den tödlichsten Krieg auslöste, der je zwischen Israelis und Palästinensern geführt wurde.

Im Gegenzug würde Israel seine Streitkräfte aus dem Gazastreifen abziehen und palästinensische Gefangene freilassen.

Eine israelische Delegation wird am Sonntag zu weiteren Gesprächen nach Kairo reisen, und Blinken wird sich voraussichtlich am Montag mit Netanjahu treffen.

Die Vermittler hoffen auf ein Ende des Krieges, der nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mehr als 40.000 Palästinenser getötet, die große Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben und eine humanitäre Katastrophe verursacht hat.

Experten warnen weiterhin vor Hungersnöten und dem Ausbruch von Krankheiten wie Polio, während der Krieg wütet und die Palästinenser weiterhin verwüstet.