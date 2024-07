Nach Angriff auf Golanhöhen: Israel bereitet Schlag gegen Hisbollah vor

Von Euronews mit AP

Israel erklärt, seine Geheimdienstinformationen zeigen, dass die libanesische Hisbollah, die wie die Hamas von Israels Erzfeind Iran unterstützt wird, für den Angriff verantwortlich sei, und verspricht Vergeltung.

WERBUNG

Tausende Trauernde haben an den Beerdigungen der 11 Jugendlichen teilgenommen, die am Samstag bei einem Raketeneinschlag aus dem Libanon auf einem Fußballplatz in den israelisch kontrollierten Golanhöhen getötet wurden.

Nach Angaben des israelischen Militärs war dies der tödlichste Angriff auf Zivilisten in Israel seit Beginn des Krieges mit der Hamas im vergangenen Oktober.

Anwohner stehen auf einem Fußballplatz in den Golanhöhen, der am Samstag, 27. Juli 2024. Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Israel erklärte, seine Geheimdienstinformationen zeigten, dass die libanesische Gruppe Hisbollah, die wie die Hamas von Israels Erzfeind Iran unterstützt wird, für den Angriff verantwortlich sei, und kündigte Vergeltung an.

"Die Hisbollah, der Stellvertreter des Iran in der Region, wird zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn sie es absurderweise leugnet. Sie werden den Preis dafür zahlen und sie werden einen hohen Preis für ihre Taten zahlen", sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte ebenfalls, die Hisbollah werde einen "hohen Preis" für den Angriff zahlen, als er eine Reise in die USA abbrach, um nach Israel zurückzukehren und eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskabinetts zu leiten.

Das Kabinett ermächtigte Netanjahus Regierung, über die "Art und Weise und den Zeitpunkt" der militärischen Reaktion zu entscheiden.

Über Nacht erklärte das israelische Militär, es habe eine Reihe von Zielen im Libanon angegriffen. Auch die Hisbollah erklärte, sie habe Israel angegriffen, obwohl es keine unmittelbaren Berichte über Opfer gab.

Die Hisbollah hat jegliche Beteiligung an dem Angriff abgestritten.

In einer Rede in Tokio sagte US-Außenminister Antony Blinken, es gebe "keine Rechtfertigung für Terrorismus", warnte aber vor einer Eskalation.

"Ich betone sein (Israels) Recht, seine Bürger zu verteidigen, und unsere Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass es dazu in der Lage ist. Aber wir wollen auch nicht, dass der Konflikt eskaliert. Wir wollen nicht, dass er sich ausweitet. Das war vom ersten Tag an eines unserer Ziele", sagte er.

Der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib erklärte am Sonntag, die Regierung habe Washington gebeten, Israel zur Zurückhaltung aufzufordern, um die Lage zu beruhigen.

Dies geschah, nachdem die US-Regierung Berichten zufolge über Beirut eine Botschaft an die Hisbollah gesandt hatte, ebenfalls Zurückhaltung zu üben.

Die Hisbollah begann am Tag nach dem Einmarsch der Hamas in Israel am 7. Oktober mit dem Beschuss Israels mit Raketen, woraufhin Israel mit Luftangriffen und Drohnenangriffen auf Hisbollah reagierte.

Die meisten Angriffe beschränkten sich auf das Gebiet beiderseits der Grenze, doch hat Israel auch weiter nördlich liegende Hisbollah- und Hamas-Führungsmitglieder ermordet.

Seit Anfang Oktober wurden bei israelischen Luftangriffen im Libanon mehr als 500 Menschen getötet, vor allem Hisbollah-Mitglieder, aber auch etwa 90 Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden 22 Soldaten und 24 Zivilisten getötet.