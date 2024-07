Gaemi fegt als Tropensturm über das Festland Chinas hinweg. Mindestens 15 Menschen wurden von einer Schlammlawine im Südosten des Landes getroffen. In Taiwan steigt die Todeszahl auf zehn, auf den Philippinen starben mindestens 34 Menschen durch die von Gaemi verstärkten Monsunregenfälle.

Mindestens fünfzehn Menschen wurden getötet, nachdem eine Schlammlawine am Sonntag ein Haus in einer Touristengegend im Südosten Chinas getroffen hatte. Das berichteten die staatlichen Medien Chinas. In Shanghai, im Osten Chinas, kam am Samstag ein Lieferfahrer auf einem Motorroller ums Leben, nachdem er von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, berichtete das digitale Nachrichtenportal The Paper.

Diese Todesfälle sind die ersten, die in China im Zusammenhang mit dem Taifun Gaemi gemeldet wurden. Seit vergangenen Donnerstag fegt der Sturm über das Festland hinweg und hat er an Intensität verloren. Er wurde von einem Taifun auf einen Tropensturm herabgestuft.

Folgen der Schlammlawine bei Hengyang

Die Schlammlawine traf das Wohnhaus morgens und verschüttete 21 Menschen in Yuelin, einem Dorf im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hengyang in der Provinz Hunan, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV.

Ein durch eine Schlammlawine zerstörtes Haus im Dorf Yuelin in China. Chen Zhenhai/Xinhua via AP

Sechs Verletzte wurden gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Aus den Medienberichten ging nicht hervor, ob es sich um schwere Verletzungen handelte.

Todesopfer in Taiwan auf zehn erhöht

Zuvor war der Taifun über Taiwan hinweggefegt. Am Samtag wurde die Zahl der Todesopfer nach oben auf insgesamt zehn korrigiert, wie die Zentrale Nachrichtenagentur der Insel unter Berufung auf das Notfallzentrum mitteilte.

Mehr als 800 Menschen waren am Samstagabend noch in Notunterkünften in Taiwan untergebracht, und mehr als 5.000 Haushalte waren ohne Strom.

Der Taifun verursachte Schäden in Höhe von fast 1,8 Mrd. Neuen Taiwan-Dollar (54,9 Mio. USD). Während des Taifuns sank ein Frachtschiff vor Taiwans Küste, wobei der Kapitän ums Leben kam. Acht weitere Schiffe liefen auf Grund.

Beamte vor dem an Taiwans Küste gestrandete Frachtschiff, 26. Juli 2024. Bezirksregierung Pingtung via AP/AP

Starke Monsunregenfälle auf den Philippinen

Auf den Philippinen sorgte der Taifun Gaemi für verstärkte Monsunregenfälle, mindestens 34 Menschen kamen ums Leben.

Geflutete Straßen in Manila, 24. Juli 2024. Joeal Capulitan/AP

Unter den Opfern befanden sich elf Menschen im Großraum Manila, wo die Menschen durch die Überschwemmungen auf den Dächern und in den oberen Stockwerken ihrer Häuser eingeschlossen waren, so die Polizei. Einige ertranken oder erlitten Stromschläge in ihren überfluteten Häusern.

Anfang der Woche wies der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. die Behörden an, die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern an abgelegene ländliche Dörfer zu beschleunigen, da die Menschen möglicherweise tagelang nichts gegessen hätten.