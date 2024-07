Bei einem Erdrutsch im Nordosten der Slowakei sind lokalen Medien zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt. Extreme Gewitter und Regenfälle sollen den Erdrutsch ausgelöst haben. Wetterextreme sorgen für immer mehr Katastrophen in Europa.

Der slowakische Rettungsdienst hat am Donnerstag mitgeteilt, dass bei einem Erdrutsch mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und vier weitere Menschen verletzt wurden. Der Erdrutsch ist auf eine Hütte im berühmten Monk-Tal getroffen und hat 16 Menschen darin eingeschlossen. Ausgelöst wurde der Erdrutsch laut dem Rettungsdienst von heftigen Gewittern und sintflutartigen Regenfällen, die durch Hohe Tatra gezogen waren.

Unmittelbar nach dem Ereignis waren der Bergrettungsdienst, zwei Rettungskräfte und zwei Rettungshubschrauber vor Ort und evakuierten die Touristen. Die Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungen wegen Todschlags ein. In slowakischen Medien wird der Sprecher der regionalen Polizeidirektion in Prešov, Štefan Pecuch, dazu zitiert.

Pavel Bekeš, Bürgermeister des Dorfes Ždiar in der Nähe der Vorfallstelle sagte den lokalen Medien, zwei Touristen seien ums Leben gekommen und vier weitere seien verletzt worden. Slowakischen Medien zufolge soll die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen sein. Die Zahl wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Drei Personen wurden nach dem Vorfall im Krankenhaus in Poprad behandelt. "Zwei Personen wurden nach der Behandlung in die häusliche Pflege entlassen. Eine Person wird von uns weiterhin medizinisch versorgt", sagte die Assistentin des Generaldirektors des Krankenhauses in Poprad gegenüber slowakischen Medien.

Gesundheitsministerin Zuzana Dolinková sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus, nannte aber keine Einzelheiten.

Der Bergrettungsdienst teilte mit, dass ein beliebter Wanderweg im Monk-Tal von einem Erdrutsch betroffen war und für die Öffentlichkeit gesperrt wurde.

Klimawandel verursacht extreme Wetterlagen in Europa

Wissenschaftler haben die jüngsten extremen Wetterereignisse, darunter extreme Hitzewellen, auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückgeführt.

Die Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien und andere europäische Länder wurden in den vergangenen Wochen von Überschwemmungen heimgesucht, die durch starke Regenfälle verursacht wurden. Es wurden mehrere Todesopfer gemeldet.

Im Norden Europas liegen die Temperaturen weit unter dem Durchschnitt, und es regnet deutlich mehr als normal, während der Süden mit Hitzewellen und Waldbränden zu kämpfen hat.

Extreme Temperaturen in Verbindung mit starken Winden haben in Griechenland Waldbrände ausgelöst. Albanien hat am Donnerstag die Europäische Union um Hilfe bei der Bekämpfung von Waldbränden im Süden des Landes gebeten.

In Frankreich machen sich die Organisatoren wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris Sorgen um die Sicherheit der Athletinnen und Athleten, da die Temperaturen extrem hoch sein könnten.