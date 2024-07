Von Euronews mit AP

In der gesamten muslimischen Welt demonstrieren Tausende nach der Emordung des obersten politischen Vertreters der Hamas Ismail Haniyeh.

Überall in der muslimischen Welt sind die Straßen grün, rot, weiß - zahlreiche Menschen demonstrieren nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh.

Tausende palästinensische Demonstrierende zogen durch Ramallah im besetzten Westjordanland. Auch in Teheran zeigen sich Tausende verärgert über den Angriff, der den verbliebenen Frieden in der Region zu gefährden droht.

Hunderte zogen durch das palästinensisches Flüchtlingslager Al-Bass im Libanon und skandierten ihre Unterstützung der Hamas. Sogar in Pakistan demonstrierten Hunderte in der größten Stadt Karatschi und riefen "Die Muslime werden siegen".

Hamas-Führer Ismail Haniyeh wurde in Teheran ermordet, wie die paramilitärischen Revolutionsgarden des Iran am frühen Mittwoch mitteilten. Niemand bekannte sich sofort zu der Tat, aber der Verdacht fiel sofort auf Israel, das geschworen hat, Haniyeh und andere Hamas-Führer wegen des Angriffs der Gruppe auf Israel am 7. Oktober, der den Krieg in Gaza ausgelöst hat, zu töten.