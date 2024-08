Von Euronews mit Agenturen

An diesem 9. August hat eine russische Rakete einen Supermarkt in der Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk getroffen. Der staatliche Notdienst der Ukraine vermeldet zahlreiche Opfer.

Nach ukrainischen Angaben schlug eine von einem russischen Flugzeug abgefeuerte Rakete in ein ukrainischen Supermarkt ein und tötete mindestens neun Menschen. Der Kyiv Independet bezieht sich auf den staatlichen Notdienst der Ukraine und berichtet schon von elf Toten. Es handelt sich um einen Megamarkt in der Stadt Kostjantyniwka, in Region Donzek.

Der Gouverneur der region schreibt auf seinem Telegram-Kanal, dass nach vorläufigen Schätzungen auch umliegende Privathäsuer und Geschäfte getroffen wurden. Er schreibt, Behörden, Polizei, Rettungskräfte und Sanitäter seinen vor Ort.

"Der Angriff auf den Supermarkt in Kostjantyniwka ist ein weiterer Terrorakt der Russen. Krieg mit der Zivilbevölkerung ist das Einzige, was sie zu tun verstehen. Russland muss für alles, was es tut, die volle Abrechnung bekommen", schreibt der Chef des Präsidialamtes Andrij Jermark auf seinem Telegram-Kanal. Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst schreibt, Russland werde zu Rechenschaft gezogen.

Zuvor ukrainischer Überraschungsangriff auf russischem Boden

Der russische Angriff folgt auf den ukrainischen Einmarsch in die Grenzregion Kursk. Meheren Berichten und Satelitenbildern zufolge sind ukrainische Truppen bis zu 35 Kilometer nach Russland eingedrungen. Bilder sollen auch zeigen, dass ukrainische Soldaten russische Grenzsoldaten als Kriegsgefangene gefangen genommen haben.

Aus Kiew äußerte sich bisher der Spitzenberater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Myhailo Podolyak dazu. Er sagte, dass die Angriffe in der Grenzregion Russland dazu veranlassen, "zu erkennen, dass der Krieg langsam in das russische Territorium eindringt".

Es herrscht Notstand, einige Dörfer in Grenznähe wurden evakuiert. Der russische Präsident Wladimir Putin nannte den ukrainischen Angriff einen "terroristischen Akt."