Von Euronews mit EBU, AP

Viele sprechen von einer Umweltkatastrophe, denn im Sujetska Nationalpark in der Republika Srpska brennen Jahrhunderte alte Nadelbäume.

In Bosnien Herzegowina toben Waldbrände im Sutjeska Nationalpark. In der zerklüfteten und nur schwer zugänglichen Region bei Tjentiste in der Republika Srpska werden Jahrhunderte alte Schwarzkiefern Opfer der Flammen. Viele sprechen von einer Umweltkatastrophe. Hier in einem der letzten Urwälder Europas leben auch Braunbären und Wölfe.

Nijaz Imamovic, der Chef der Feuerwehr von Ilidza, erklärt, warum es für die Einsatzkräfte so schwierig ist: "Die Situation ist äußerst kompliziert, weil Bäume umstürzen und Steine mitreißen. In den Gebieten, in denen wir das Feuer nach wenigen Minuten löschen, müssen wir zurückkehren, weil wir es mit sehr, sehr steilen Gebieten zu tun haben, mit Schluchten, in denen die umgestürzten Bäume wieder aufflammen."

Nach monatelanger Hitzewelle toben Waldbrände in 11 Regionen von Albanien

In Albanien toben die Waldbrände jetzt auch im Süden des Landes in der abgelegenen - teils griechisch-sprachigen Bergregion von Finiq - etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Tirana entfernt. Löschhubschrauber sind im Dauer-Einsatz.

Insgesamt sind nach der monatelangen Hitzewelle Feuer in elf albanischen Regionen ausgebrochen. Schon im Juli hatte Albanien die EU um Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände gebeten.

Wie das Verteidigungsministerium in Tirana bekannt gab, wüten die Flammen im Osten des Landes an der Grenze zu Nordmazedonien schon seit einer Woche.