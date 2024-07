Von Euronews mit EBU

Die albanische Regierung hat die EU um Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände im Süden des Landes gebeten, da die extreme Hitze und abgelegene Brandherde die Löscharbeiten erschweren.

WERBUNG

Albanien hat die EU um Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände im Süden des Landes gebeten. Der albanische Innenminister gab am Donnerstag an, dass die Regierung das Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen der Europäischen Kommission um Hilfe gebeten hat. Taulant Balla, der albanische Innenminister, sagte: "Wir stehen in Kontakt mit dem Zentrum des Europäischen Solidaritätsmechanismus, über das wir den Kampf aus der Luft fortsetzen möchten, denn wie wir gesehen haben, ist es fast unmöglich, an einem großen Teil der bestehenden Brandherde einzugreifen." Er erklärte auch, dass die Feuerwehr und das Militär Schwierigkeiten hätten, in die abgelegenen Bergregionen zu gelangen, in denen die Brände lodern. Sie hätten nur einen Cougar-Hubschrauber zur Verfügung.

Im südlichen Bezirk Dropull, 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Tirana, sind zahlreiche Waldbrände ausgebrochen. Albanien wird von einer Hitzewelle heimgesucht, in einigen Regionen kletterten die Temperaturen auf bis zu 42 Grad Celsius. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind innerhalb kürzester Zeit mehr als 20 Waldbrände ausgebrochen.

Hitzewelle auch in anderen Teilen Europas

Nicht nur Albanien leidet unter der Hitzewelle, auch in Serbien wurden extrem hohe Temperaturen gemessen. In der Hauptstadt Belgrad schlugen Ärzte Alarm. Viele Menschen seien aufgrund der Hitze zusammengebrochen, sie hatten Kreislaufprobleme oder klagten über starke Kopfschmerzen. Ähnlich sieht es in Slowenien aus. In der Hauptstadt Ljubljana nutzen viele Menschen improvisierte Sprinkleranlagen, um sich abzukühlen. In mehreren Ländern Europas gelten Unwetterwarnungen und in einigen Regionen werden Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet.