Nach Angaben der Vereinten Nationen war der Gazastreifen 25 Jahre lang frei von Polio, der Kinderlähmung. Nun gibt es den ersten bestätigten Fall und drei Verdachtsfälle.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat den ersten bestätigten Fall von Polio im Gazastreifen gemeldet. Die Erkrankung wurde in der Stadt Deir el-Balah bei einem 10 Monate alten Baby festgestellt, das keine Polio-Impfdosis erhalten hatte.

Nach Angaben der Vereinten Nationen war der Gazastreifen 25 Jahre lang frei von Polio, der Kinderlähmung. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium hat das Wiederauftreten des Virus auf die zehnmonatige Militäroffensive Israels und die damit verbundene Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt.

Die Vereinten Nationen hatten zuvor zu einer Unterbrechung der Kampfhandlungen aufgerufen, um eine Polio-Impfkampagne durchzuführen, weil sich die Krankheit unter den Vertriebenen ausbreiten könnte.

640.000 Kinder müssen geschützt werden

UN-Generalsekretär António Guterres fordert für die Polio-Impfung von Hunderttausenden Kindern eine Feuerpause. "Ich appelliere an alle Parteien, sofort konkrete Zusicherungen abzugeben, die humanitäre Pausen für die Kampagne garantieren", so Guterres in New York.

Nach der Entdeckung von Polio-Viren im Abwasser des Gazastreifens planen die UN eine Massenimpfungen gegen Kinderlähmung. Ende August und im September sollen mehr als 640.000 Kinder bis zehn Jahre in zwei Impf-Runden gegen das Virus geschützt werden, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mitteilte.

Die UN-Gesundheitsbehörde berichtete, dass bereits bei drei Kindern im Gazastreifen der Verdacht von akuten Lähmungssymptomen bestehe, die für Polio typisch seien. In dem dicht besiedelten Kriegsgebiet war das Virus im Juli in Abwasserproben festgestellt worden.

Für eine Massenimpfung bräuchten die Polio-Experten Zugang zu dem von Israel abgeriegelten Gebiet, genügend Treibstoff für Autos und funktionierende Kühlketten für den Impfstoff. Laut Guterres sollen 708 Teams in Gesundheitseinrichtungen die Impfungen durchführen. 316 weitere Teams sollen in Gaza unterwegs sein. Die WHO habe 1,6 Millionen Dosen Impfstoff freigegeben.