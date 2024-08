Von Euronews mit AP

Nach dem Fund von 6 Leichen von israelischen Geiseln der Hamas hat Israels Armee ihre Luftangriffe auf mehrere Städte im Gazastreifen fortgesetzt.

Menschen tragen Tote und Verletzte durch eine Menge, Frauen schreien, denn ihre Angehörigen sind vor ihren Augen Opfer geworden. Das ist der schreckliche Alltag im Gazastreifen. Bei einem Luftangriff der israelischen Armee im Zentrum des Palästinensergebietes sind mindestens sieben Menschen getötet worden - darunter zwei Kinder und eine Frau, mindestens 20 weitere Personen wurden verletzt.

Und das war nur einer von mehreren Angriffen an diesem Dienstag, den 20. August. Zuvor waren bei einer Attacke in Gaza-Stadt mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Netanjahu spricht von baldigem Sieg über die Hamas

Wie schon vor Wochen wiederholte Israels Ministerpräsident, der Sieg gegen die Hamas sei in Reichweite.

Benjamin Netanjahu sagte bei einer Kabinettssitzung: "Die Hamas beseitigen und den Sieg erringen, wir nähern uns diesem Ziel Schritt für Schritt. Vor drei Monaten, bevor wir in Rafah einmarschierten, hieß es, es gäbe nichts zu tun - es gibt viel zu tun. In der Zwischenzeit haben wir Hamas-Chef Deif und auch andere Kommandeure ausgeschaltet."

Leichen von sechs Geiseln entdeckt

Nachdem die Leichen von sechs Geiseln nach Israel transportiert worden waren, erklärte Netanjahu, seine Regierung versuche, die verbleibenden Verschleppten zu retten.

Etwa 110 Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober aus Israel entführt hatte, sollen sich noch in deren Gewalt im Gazastreifen befinden. Tatsächlich ist aber nicht bekannt, wie viele der Verschleppten noch am Leben sind.

Unterdessen ist US-Außenminister Antony Blinken von Ägypten nach Doha gereist. Er bemüht sich weiterhin um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas.