Der Sturm auf Wuhledar: Russische Streitkräfte drohen von drei Seiten

Die russischen Streitkräfte haben den Rand der Stadt im südöstlichen Teil der Region Donezk erreicht und drohen, die Stadt einzukesseln.

Die russischen Streitkräfte haben den Stadtrand von Wuhledar in der Region Donezk erreicht und drohen der Stadt nun möglicherweise von drei Seiten, was auf einen verstärkten Angriff hindeutet.

Nach wiederholten Angriffen in den zweieinhalb Jahren seit Beginn der groß angelegten Invasion haben die russischen Streitkräfte nun Fortschritte erzielt und werden wahrscheinlich in der kommenden Woche weiterhin Druck auf diesen stark verteidigten Abschnitt der Front ausüben, so das britische Verteidigungsministerium.

Doch was geschieht vor Ort?

In den letzten Tagen scheinen die russischen Truppen ihre Angriffe deutlich verstärkt zu haben.

Laut Informationen von russischen Militärbloggern, die den Krieg befürworten, sowie von Beobachtern aus offenen Quellen besteht die Gefahr, dass die ukrainischen Streitkräfte von den Russen eingekesselt werden.

Geografische Aufnahmen deuten darauf hin, dass die russischen Truppen in den Osten Wuhledars eingedrungen sind und dort weiter vorrücken.

Sie drängen auch auf die nordöstliche Flanke von Wuhledar über Wodyane und die südwestliche Flanke über Pretschystiwka, wahrscheinlich in dem Bestreben, die ukrainische Truppe in Wuhledar einzukesseln und zum Rückzug zu zwingen.

Am 24. September berichtete die Website DeepState, dass die russischen Streitkräfte die Stadt mit Artillerie und gelenkten Bomben "einfach dem Erdboden gleichmachen" würden. Ein dem Beitrag beigefügtes Video zeigte angeblich mehrere Explosionen in einem nicht identifizierten Teil der Stadt.

Der ukrainische Generalstab sprach am selben Tag von "acht Versuchen, unsere Stellungen einzunehmen", nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Wie wichtig ist Wuhledar?

Wuhledar, ein strategischer Verkehrsknotenpunkt und Logistikzentrum, liegt 50 Kilometer südlich von Pokrowsk und wird oft als Festung bezeichnet. Seit Beginn der russischen Invasion hält die Stadt nun schon seit zweieinhalb Jahren stand.

Es gibt Besorgnis, dass der Verlust von Wuhledar die Südflanke von Pokrowsk gefährden könnte, was ein vorrangiges Ziel der russischen Armee in der Region Donezk ist.

Das Institute for the Study of War (ISW) argumentiert jedoch, dass die mögliche Einnahme von Wuhledar durch Russland den Verlauf der Offensivoperationen in diesem Gebiet wahrscheinlich nicht grundlegend verändern wird. Wuhledar sei kein besonders wichtiger logistischer Knotenpunkt, da die russischen Streitkräfte bereits die meisten Hauptstraßen, die in die Stadt führen, kontrollieren oder über Feuerkontrolle verfügen.

Daher würde die Einnahme von Wuhledar den russischen Streitkräften nicht unmittelbar Zugang zu einer neuen Straße verschaffen oder die ukrainischen Streitkräfte von einer für ihre logistische Versorgung wichtigen Straße abschneiden.

Nach Einschätzung des ISW verstärken sich die russischen Offensivbemühungen in der Nähe von Wuhledar und Pokrowsk gegenseitig und zielen darauf ab, die ukrainischen Streitkräfte auf eine breitere Front in der Region Donezk auszudehnen.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hat dieser Ansatz Russland jedoch auch daran gehindert, seine Kräfte an einem einzigen Punkt der Frontlinie zu bündeln, um eine größere Wirkung zu erzielen.