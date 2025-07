WERBUNG

Sturm Helene hat in den vergangenen Tagen den US-Bundesstaat North Carolina verwüstet. Mindestens 133 Menschen sind ums Leben gekommen und Hunderte werden noch vermisst. Der Sturm zerstörte Infrastuktur, Stromnetze und ganze Ortschaften.

Es sind die schlimmsten Überschwemmungen, die der Bundesstaat seit einem Jahrhundert erlebt hat. Helene ist einer der größten Stürme der vergangenen Jahrzehnte. Er hat sehr viel Regen mit sich gebracht und hat sich schnell auf die Appalachen zubewegt, erklärt Expertin Kristen Corbosiero von der University of Albany. Die geschätzte Niederschlagsmengen betrug in einigen Gebieten mehr als 61 Zentimeter.

Regierungsbeamte und Freiwillige versorgen Städte und Gemeinden in den Appalachen mit Hilfsgütern aus der Luft, per Lastwagen und sogar per Maultier.

Taiwan bereitet sich auf Sturm vor

In Südostasien hat der Taifun Krathon die nördlichen philippinischen Inseln verwüstet. Es wird erwartet, dass der Taifun auf Taiwan treffen wird, voraussichtlich die große Hafenstadt Kaohsiung im Südwesten der Insel. Dann soll er über das Zentrum Taiwans nach Nordosten in Richtung Ostchinesisches Meer ziehen, so die Zentrale Wetterbehörde.

Taiwan hat im Vorfeld Schulen und Büros geschlossen und Hunderte Menschen aus gefährdeten Gebieten evakuiert. Dutzende Flüge wurden gestrichen und mehr als 500 Menschen wurden aus erdrutschgefährdeten Bergregionen evakuiert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden fast 40.000 Soldaten mobilisiert, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen.