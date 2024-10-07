Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Dutzende Tote bei Beschuss einer Moschee in Gaza

Zufluchtsort wurde zum Verhängnis
Zufluchtsort wurde zum Verhängnis Copyright  Itai Ron/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Itai Ron/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Copied

Israel hat seine Angriffe auf den nördlichen Gazastreifen und den Libanon fortgesetzt. In der Moschee sollen sich Menschen aufgehalten haben, die Zuflucht gesucht hatten.

WERBUNG

Bei einem israelischen Angriff auf eine Moschee im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 26 Menschen getötet worden.

Demnach hatten Flüchtlinge in der Moschee Zuflucht gesucht, als der Angriff erfolgte. Vier weitere Menschen seien in einer nahe gelegenen Schule getötet worden , die zu einer Notunterkunft umfunktioniert worden war.

Israel gab an, beide Angriffe hätten Militanten gegolten, legte aber keine Beweise vor.

Schätzungsweise 300.000 Menschen halten sich noch im stark zerstörten Norden des Gazastreifens auf, während rund eine Million Menschen in den Süden geflohen sind.

Im Kampf gegen die vom Iran unterstützten militanten Gruppen und Terrororganisationen hat Israel seine Bombardements im nördlichen Gazastreifen und Südlibanon intensiviert. An der jüngst eröffneten Front im Libanon gegen die Hisbollah führte Israel am Sonntag mehr als 30 Bombenangriffe auf verschiedene Teile Beiruts durch. Laut Augenzeugen wurden mindestens vier bunkerbrechende Raketen abgeschossen, die für gepanzerte oder tief unter der Erde liegende Ziele eingesetzt werden.

