Bemühungen um einen Waffenstillstand beim G7-Treffen in Rom

Der italienische Außenminister Antonio Tajani erklärte, dass die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Libanon und im Gazastreifen im Zentrum der Diskussionen beim G7-Treffen in Fiuggi nahe Rom stehen.

Das Treffen, an dem die Außenminister der führenden Wirtschaftsnationen der Welt teilnehmen, wird auch als letzte Zusammenkunft dieser Art vor dem Amtsantritt des gewählten US-Präsidenten Donald Trump angesehen.

Zum ersten Mal nahmen Minister aus Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar sowie der Generalsekretär der Arabischen Liga, das sogenannte "arabische Quintett", an den Diskussionen teil. Dieses arbeitet eng mit den USA an einem Plan für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen.

Nähern sich Israel und Hisbollah einer Waffenstillstandsvereinbarung?

Antonio und andere Außenminister sind zuversichtlich, dass ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah erreicht werden kann.

"Wir stehen vielleicht kurz vor einem Waffenstillstand im Libanon", sagte er. "Hoffen wir, dass es wahr ist und dass es keinen Rückzieher in letzter Minute gibt."

Der italienische Außenminister fügte hinzu, Italien sei bereit, eine größere friedenserhaltende Rolle im Libanon zu übernehmen, um eine Waffenstillstandsvereinbarung zu überwachen.

"Was den Libanon betrifft, so ist Italien voll und ganz bereit, eine führende Rolle zu übernehmen, natürlich nur, wenn die Libanesen zustimmen, die Anwendung des Abkommens zu überwachen." sagte Antonio.

Er wies auch darauf hin, dass alle Diplomaten die Angriffe auf die UNIFIL verurteilten, und schlug die Schaffung einer doppelten Pufferzone an der Grenze vor, mit "UNIFIL mit unterschiedlichen Einsatzregeln von der Grenze bis zum Fluss und nördlich des Flusses mit libanesischen Truppen."

Foto der G7-Außenminister in Fiuggi bei Rom in Italien, Montag, 25. November 2024. Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Kein "Wandel über Nacht"

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN), Danny Danon, sagte, Israel mache "Fortschritte" bei einem Waffenstillstand mit dem Libanon. Danon wies darauf hin, dass der Wandel nicht über Nacht eintreten werde, "es wird einige Etappen geben, einige Voraussetzungen".

"Wissen Sie, die wichtigste Bedingung für uns ist der Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani. Wir haben von Anfang an gesagt, dass dies unser Ziel in diesem Krieg sein wird. Dann wird es weitere Schritte in dem Abkommen geben. Was die Vereinten Nationen betrifft, so sind sie meines Wissens nicht Teil des Abkommens, aber die Anwesenheit der UNIFIL dort ist wichtig, und dafür sind wir dankbar", fügte der UN-Botschafter hinzu.

Der italienische Außenminister sagte, ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung der G7 sei der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) von letzter Woche.

Antonio sagte, die Minister "müssen eine einheitliche Position zu der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs haben. Wir haben darüber gesprochen, und wir werden sehen, ob das Abschlusskommuniqué einen Teil dazu enthalten wird. Wir arbeiten daran, eine Einigung zu finden."

Die Kämpfe halten an

Israel und die Hisbollah liefern sich seit dem Angriff von Hamas-Kämpfern auf Israel am 7. Oktober 2023, der Israels Krieg im Gazastreifen auslöste, einen beständigen Schusswechsel.

Im vergangenen Jahr wurden im Libanon mehr als 3.500 Menschen getötet, viele davon Zivilisten, und 1,2 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Unterdessen wurden in Israel mehr als 70 Menschen getötet, über 40 davon Zivilisten, und Zehntausende von Israelis, die von der Grenze evakuiert wurden, drängen ihre Regierung, nach Hause zurückzukehren.

Trotz der laufenden Gespräche hat Israel am Dienstag das Zentrum von Beirut bombardiert. Israelische Kampfflugzeuge trafen ein Wohnhaus im Basta-Viertel. Der Angriff zerstörte das Gebäude im Basta-Viertel im Zentrum Beiruts vollständig.

Der israelische Militärsprecher Avichay Adraee hat Evakuierungsanordnungen für 20 Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt erlassen. Eine Warnung wurde auch für die südliche Stadt Naqoura herausgegeben, in der die Friedensmission der Vereinten Nationen (UNIFIL) ihren Sitz hat.

Am Montag flog das israelische Militär mehrere Luftangriffe auf den Libanon, bei denen mindestens 31 Menschen getötet wurden. Israel griff Geschäfts- und Wohngebäude in Beirut und in der Hafenstadt Tyrus an, die als Hisbollah-Hochburgen bekannt sind.

Nach einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude in Tayouneh, Beirut, Libanon, Montag, 25. November 2024, entstehen dichter Rauch, Flammen und Trümmer. Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Einige der Angriffe erfolgten in der Nähe des Stadtzentrums von Beirut und in der Nähe von christlichen Vierteln und anderen Zielen, für die Israel Evakuierungswarnungen herausgegeben hatte, unter anderem in Tyrus und der Provinz Nabatiyeh.

Israelische Luftangriffe trafen auch die nordöstliche Region Baalbek-Hermel ohne Vorwarnung.