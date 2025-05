Trump droht mit weitreichenden Zöllen gegen China, Mexiko und Kanada

WERBUNG

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Montag damit gedroht, an seinem ersten Tag als US-Präsident umfassende neue Zölle auf China, Kanada und Mexiko zu erheben, um gegen illegale Einwanderung und Drogen vorzugehen.

Trump sagte, er werde als eine seiner ersten Amtshandlungen eine Steuer von 25 % auf alle Produkte erheben, die aus Kanada und Mexiko ins Land kommen, und einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf Waren aus China erheben.

Die USA sind der größte Warenimporteur der Welt, wobei Mexiko, China und Kanada laut den jüngsten Volkszählungsdaten die drei wichtigsten Lieferanten sind.

Die angedrohten Zölle - sollten sie umgesetzt werden - könnten die Preise für Lebensmittel, Autos und andere Waren in den USA in die Höhe treiben.

Trump äußerte die Drohungen in einem Beitrag auf seiner Website Truth Social, in dem er den Zustrom von Menschen in die USA als Erklärung für seine neue Wirtschaftspolitik anführte.

"Am 20. Januar werde ich als eine meiner vielen ersten Exekutivanordnungen alle notwendigen Dokumente unterzeichnen, um Mexiko und Kanada mit einem Zoll von 25 % auf ALLE Produkte zu belasten, die in die Vereinigten Staaten und ihre lächerlichen offenen Grenzen kommen", schrieb er.

Trump sagte, die Zölle würden so lange in Kraft bleiben, bis "Drogen, insbesondere Fentanyl, und alle illegalen Einwanderer diese Invasion unseres Landes stoppen!"

Er fügte hinzu, dass Mexiko und Kanada in der Lage seien, das Problem der "Menschen, die durch Mexiko und Kanada strömen und Kriminalität und Drogen in nie gekanntem Ausmaß mitbringen" zu lösen.

Trump gibt China die Schuld

Trump machte auch China für die Fentanyl-Drogenkrise in den USA verantwortlich und sagte, er habe "viele Gespräche mit China über die großen Mengen an Drogen, insbesondere Fentanyl, geführt, die in die Vereinigten Staaten gelangen - aber ohne Erfolg."

Der designierte Präsident sagte, dass er China einen zusätzlichen Zoll von 10 % auf alle Produkte, die in die Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt werden, auferlegen werde, bis China die Drogenlieferungen in die USA einstellt.

Die chinesische Botschaft in Washington erklärte am Montag als Reaktion auf den Beitrag, dass es bei einem Handelskrieg zwischen den USA und China Verlierer auf beiden Seiten geben würde.

"Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den USA ist von beiderseitigem Nutzen", schrieb Botschaftssprecher Liu Pengyu auf X.

Es ist unklar, ob Trump die angedrohten Zölle durchsetzen wird. Sein Kandidat für das Amt des Finanzministers, Scott Bessent, hat bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass Zölle ein Mittel der Verhandlung seien.

In einem Meinungsbeitrag für Fox News, der letzte Woche veröffentlicht wurde, sagte Bessent, Zölle seien ein "nützliches Instrument, um die außenpolitischen Ziele des Präsidenten zu erreichen".

Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump höhere Zölle verhängt. Während seiner ersten Amtszeit haben andere Länder mit eigenen Zöllen geantwortet. Kanada beispielsweise kündigte 2018 neue Zölle in Milliardenhöhe gegen die USA an, als Reaktion auf Steuern auf kanadischen Stahl und Aluminium.

Letzte Woche sagte ein hochrangiger chinesischer Handelsbeamter, dass höhere Zölle auf chinesische Exporte in den USA nach hinten losgehen würden, indem sie die Inlandspreise für die Verbraucher erhöhen.

Auch der stellvertretende Handelsminister Wang Shouwen sagte, Chinas Wirtschaft könne die Auswirkungen solcher "externen Schocks" bewältigen.

Obwohl der designierte Präsident Europa nicht erwähnte, schlug er während des Wahlkampfs mehrmals vor, einen Zoll von 10 % auf Waren aus der Europäischen Union zu erheben, die in die USA exportiert werden - eine Maßnahme, die den Handel zwischen der EU und den USA empfindlich stören würde.