Expo 2025 in Osaka: Organisatoren hoffen auf mehr europäische Besucher

Knapp fünf Monate vor dem Start der Weltausstellung 2025 in Osaka laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Delegierte aus aller Welt haben sich am Dienstag in Paris getroffen, um die neuesten Entwicklungen zu erörtern und Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen die Organisatoren gegenüberstehen.

Die Weltausstellung ist eine der ältesten und größten internationalen Veranstaltungen. Sie findet seit 1851 alle fünf Jahre statt. Im nächsten Jahr werden mehr als 160 Länder ihre neuesten Innovationen und Technologien in Osaka vorstellen.

Osakas Herausforderung: mehr europäische Besucher anlocken

Das Thema der kommenden Weltausstellung lautet "Designing Future Society for Our Lives".

Ein wichtiges Thema, das laut Dimitri Kerkentzes, dem Generalsekretär des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE), andere Länder dazu inspirieren könnte, zukünftige Probleme wie die Überalterung der Bevölkerung und die starke Urbanisierung anzugehen.

"Wir müssen anfangen, uns als globale Gemeinschaft mit diesen Problemen zu befassen. Ein Land allein reicht nicht aus, um zu handeln, wir müssen an einem Strang ziehen. Ich hoffe, dass wir in Osaka einige neue Denkansätze und Innovationen sehen werden. Ich hoffe, wir werden sehen, wohin sich die Welt in den nächsten zehn bis 15 Jahren entwickeln wird", sagte er gegenüber Euronews.

Bis November wurden allerdings nur 7,3 Millionen Eintrittskarten verkauft. Die japanischen Behörden hoffen auf eine verstärkte Kommunikationsstrategie, um mehr europäische Besucher anzuziehen.

"Es gibt viele Exponate aus Europa zu verschiedenen Themen wie grüne Energie, Klimawandel usw. Wir würden diese gerne den Europäern zeigen. Der Kommunikationsaspekt wird eine der größten Herausforderungen sein", sagte Hirofumi Yoshimura, Gouverneur von Osaka.

Dimitri Kerkentzes betonte jedoch, dass der Kartenverkauf kurz vor der Eröffnung der Osaka Expo stark ansteigen wird.

Ukraine wird an Osaka 2025 teilnehmen

Der Gouverneur von Osaka kündigte außerdem an, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs gegen das Land an der Expo im nächsten Jahr teilnehmen wird. Moskau hatte sich 2023 von der Veranstaltung zurückgezogen.

Die Organisatoren hoffen, dass die Weltausstellung in einer Zeit globaler Instabilität und Konflikte Einigkeit bringen wird.

"Die Weltausstellung ist eine unpolitische Zusammenkunft von Ländern, und sie ist auch eine nicht konfrontative Zusammenkunft von Ländern. Es ist eine Möglichkeit für die Welt, zusammenzukommen, miteinander zu reden und einen Dialog zu führen... Wir brauchen einen Ort, an dem die Welt zusammenkommen kann, und vielleicht lassen wir uns einmal nicht von unseren Unterschieden trennen, sondern wir lassen uns von unseren Unterschieden zusammenbringen", sagte der Generalsekretär des BIE.

Die Weltausstellung in Osaka wird von April bis Oktober 2025 stattfinden und soll nach Angaben der japanischen Behörden schätzungsweise 28 Millionen Besucher empfangen.