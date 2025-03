NATO-Generalsekretär Rutte erklärte nach dem NATO-Außenministertreffen in Brüssel, "wir sollten nicht naiv sein", was die russische Unterstützung für das nordkoreanische Atomprogramm angeht.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat an diesem Mittwoch zum Abschluss des NATO-Außenministertreffens in Brüssel vor der möglichen Unterstützung Russlands für Nordkoreas Atomprogramm gewarnt - man dürfe nicht "naiv" sein.

"Es gibt allen Grund zu der Feststellung, dass Nukleartechnologie und Raketentechnologie nach Nordkorea fließen", sagte er vor Reportern in Brüssel und fügte hinzu, dass das nukleare Risiko "nicht nur eine Bedrohung für uns hier, sondern auch für das US-Festland und natürlich für die Region" sei.

Bei dem Treffen der Außenminister von 32 Mitgliedsstaaten in Brüssel hatten Diskussionen über weitere Unterstützung für die Ukraine ganz oben auf der Tagesordnung gestanden. Es war voraussichtlich das letzte hochrangige NATO-Treffen, an dem US-Außenminister Antony Blinken vor Ende der Biden-Regierung teilnahm.

Nach Angaben des US-Außenministeriums will Blinken die Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine vor dem Machtwechsel im Weißen Haus stärken. Auch mit Blich auf die Befürchtungen, dass Donald Trump bei seinem Amtsantritt wichtige US-Hilfen für die Ukraine zurückziehen könnte, hatte Rutte sich jüngst in Florida mit dem designierten US-Präsidenten getroffen. China, Nordkorea und der Iran stellten sich auf die Seite Russlands und gefährdeten damit die Vereinigten Staaten und die asiatisch-pazifische Region, warnte Rutte.

"Wann immer wir eine Einigung über die Ukraine erzielen, muss es eine gute Einigung sein, denn was wir nicht gebrauchen können, ist, dass Kim Jong-un und Xi Jinping und wer auch immer sich gegenseitig hochleben lassen", sagte Rutte am Mittwoch in Brüssel und fügte hinzu, dass dies die Führer Nordkoreas und Chinas nur dazu ermutigen würde, die Anwendung von Gewalt in anderen Ländern zu befürworten.

Moskau säbelt weiter, sagt Rutte

Auf die Frage nach der nuklearen Bedrohung durch Russland selbst bezichtigte Rutte den Kreml des "Säbelrasselns".

"Russland möchte, dass wir über seine nuklearen Fähigkeiten diskutieren. Und wir wollen keine Zeit darauf verwenden", sagte er. "Wir müssen sicherstellen, dass unsere Abschreckung stark ist, und sie ist stark. Wir können jeden Gegner zurückschlagen, jeden Feind, der versucht, uns zu schaden."

Die mögliche russische Unterstützung des nordkoreanischen Atomprogramms und die Beteiligung nordkoreanischer Truppen am Ukraine-Krieg Russlands erforderten eine umfassendere Zusammenarbeit zwischen der NATO und Ländern außerhalb des Bündnisses. Angesichts der Regierungskrise in Südkorea bezeichnete Rutte die Beziehungen zwischen der NATO und Südkorea als "eisern". Dem südkoreanischen Präsident Yoon Suk-yeoul droht ein Amtsenthebungsverfahren, nachdem er versucht hatte, das Kriegsrecht zu verhängen, was jedoch durch Massenproteste und den politischen Widerstand des Parlaments binnen Stunden vereitelt wurde.

"Ich denke, dass die Ankündigung des Endes des Kriegsrechts das anhaltende Engagement Südkoreas für die Rechtsstaatlichkeit zeigt", kommentierte Rutte. "Südkorea ist ein starker Unterstützer der Ukraine, und ich gehe davon aus, dass dies auch so bleiben wird. Und unsere Partnerschaft mit Seoul hat sich vertieft, da die globalen Bedrohungen in den letzten Jahren zugenommen haben."