Schafft Trumps Diplomatie eine Annäherung in der Ukraine?

Donald Trump bei der Wiedereröffnungsfeier von Notre Dame nach der Renovierung. 7. Dezember 2024.
Donald Trump bei der Wiedereröffnungsfeier von Notre Dame nach der Renovierung. 7. Dezember 2024.
Copyright Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Euronews
Der gewählte US-Präsident hat Russland und die Ukraine aufgefordert, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und Verhandlungen aufzunehmen. Trump stellte fest, dass "zu viele Leben verschwendet werden".

Der Krieg kann nicht "mit einem Stück Papier und ein paar Unterschriften beendet werden, und ein Waffenstillstand ohne Garantien kann jeden Moment wieder beendet sein". Mit diesen Worten kommentierte Wolodymyr Selenskyj den Aufruf von Donald Trump zu einem Waffenstillstand in der Ukraine und zu Verhandlungen zwischen Moskau und Kyjiw.

Der ukrainische Präsident stellte fest, dass Wladimir Putin "Amerika und die Einheit der Welt" beeinträchtigen kann. Gleichzeitig hat Selenskyj weder Trumps Aussage über den Wunsch der Ukraine, ein Abkommen mit Russland zu unterzeichnen bestätigt noch dementiert.

Zu den Verlusten der Ukraine auf dem Schlachtfeld sagte Selenskyj: "Um zu gewährleisten, dass es keine weiteren Verluste von Ukrainern und ukrainischen Frauen gibt, muss man die Zuverlässigkeit des Friedens garantieren und darf nicht die Augen vor der Besatzung verschließen."

Zuvor hatte Donald Trump die Verluste Kiews auf 400 Tausend Soldaten geschätzt. Selenskyj beeilte sich, klarzustellen, dass Kyjiw 43.000 getötete und 370.000 Tausend verwundete Soldaten zu verzeichnen hat. Gleichzeitig stellte er fest, dass etwa die Hälfte der Verletzten an die Front zurückkehrt.

Auch im Kreml reagiert man auf Trumps Worte. Wladimir Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russland sei offen für Verhandlungen über die Ukraine und "um auf einen friedlichen Weg zu kommen, genügt es, das Verbot von Verhandlungen mit der Russischen Föderation aufzuheben und die Rückkehr zum Dialog auf der Grundlage der Vereinbarungen von Istanbul anzuweisen."

Zu den von Trump angeführten Verlusten auf russischer Seite in der Ukraine sagte Peskow: "Die realen Zahlen der Verluste sind ganz anders: Die ukrainischen Verluste sind um ein Vielfaches höher als die der russischen Seite."

Trumps Erklärung zur Ukraine

Die Ukraine würde gerne ein Friedensabkommen mit Russland schließen, sagte Donald Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth.

Der neu gewählte US-Präsident forderte zudem einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen.

Ihm zufolge werden "zu viele Leben verschwendet, zu viele Familien zerstört, und wenn das so weitergeht, könnte es zu etwas viel Größerem und viel Schlimmerem eskalieren."

Trump wies darauf hin, dass etwa 600.000 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine getötet oder verwundet wurden, während Kyjiw 400.000 Soldaten und noch mehr Zivilisten verloren hat.

Später sagte Selenskyj, dass die Ukraine im Krieg 43.000 getötete und 370.000 verwundete Soldaten zu verzeichnen habe. Der neu gewählte Präsident fügte hinzu, dass China bei der Lösung des Konflikts helfen könnte.

Während seiner Wahlkampagne hatte Trump wiederholt gesagt, dass der Krieg in der Ukraine unter seiner Herrschaft überhaupt nicht stattgefunden hätte, und versprochen, ihn "eines Tages" nach seiner Amtseinführung zu beenden.

Am Vortag nahm Trump an der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris teil, wo er auch Gespräche mit Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj führte, die nach 20 Minuten ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung endeten.

