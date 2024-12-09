Abstimmung über Amtsenthebungsverfahren in Südkorea.Yoon Suk Yeol konnte die erste von der Opposition geführte Abstimmung über sein Amtsenthebungsverfahren vermeiden, da die meisten Mitglieder der Regierungspartei die Abstimmung boykottierten.
Südkoreas Oppositionsführer erklärte , dass seine Partei eine zweite Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol anstreben wird. Wenn der zweite Antrag auf Amtsenthebung angenommen wird, findet er am 14. Dezember statt.
Yoon Suk Yeol konnte die erste von der Opposition geführte Abstimmung über sein Amtsenthebungsverfahren vermeiden, da die meisten Mitglieder der Regierungspartei die Abstimmung boykottierten, um die für die Suspendierung seiner präsidialen Befugnisse erforderliche Zweidrittelmehrheit zu verhindern.
Die Niederlage bei der Abstimmung wird wahrscheinlich landesweite Proteste auslösen und die politischen Unruhen weiter verschärfen.
In Südkorea ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen den umstrittenen Präsidenten Yoon gescheitert. Dem Sprecher des Parlaments zufolge kam die nötige Mehrheit im Abgeordnetenhaus nicht zustande.
Zwar hat die Opposition die Mehrheit in der Nationalversammlung. Allerdings hätten 200 von 300 Abgeordneten für das Amtsenthebungsverfahren votieren müssen. Mindestens acht Stimmen von Parlamentariern der regierenden People Power Party von Präsident Yoon hätte es dafür gebraucht. Die entscheidenden Stimmen fehlten am Ende.
Der Sprecher der Nationalversammlung, Woo Won-shik, entschuldigte sich bei den Bürgern des Landes. »Das südkoreanische Volk hat heute auf uns geschaut. Die Welt hat auf uns geblickt. Es ist äußerst bedauerlich«, sagte Woo, der Mitglied der oppositionellen Demokratischen Partei (DP) ist.