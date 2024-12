Bismuth-Affäre: Haftstrafe für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Von Euronews

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde in der sogenannten 'Bismuth'-Affäre zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt mit elektronischer Fußfessel, verurteilt.

Zusammen mit seinem Anwalt Thierry Herzog wurde der ehemalige Staatschef für schuldig befunden, 2014 einen "Korruptionspakt" mit Gilbert Azibert, einem hohen Richter am Kassationsgericht, geschlossen zu haben. Mit dem Pakt wollten sie Informationen erhalten und Einfluss auf eine andere Akte zu nehmen, in die er verwickelt war, die Bettencourt-Affäre. Im Gegenzug soll der ehemalige französische Präsident Gilbert Azibert einen "Anschub" versprochen haben, um einen wichtigen Posten in Monaco zu erhalten.

Die drei Männer wurden zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die mit einer dreijährigen Nichtwählbarkeit für den ehemaligen Präsidenten und einem ebenso langen Verbot für Thierry Herzog, seine Arbeit als Anwalt auszuüben, einhergeht.

Sarkozy bestreitet weiterhin alle Vorwürfe und sieht sich weiteren Verfahren gegenüber – unter anderem wegen mutmaßlicher illegaler Wahlkampffinanzierung durch Libyen. Sein Anwalt bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass Sarkozy seine Verurteilung zum Tragen einer elektronischen Fußfessel "selbstverständlich erfüllen" wird, doch wird er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einlegen.

Eine von der Verteidigung angefochtene Entscheidung

Der Kassationshof, das höchste französische Gericht, das für die korrekte Anwendung des Rechts zuständig ist, schloss somit jegliche gerichtliche Unregelmäßigkeit in diesem langwierigen Prozess aus.

Der Anwalt von Thierry Herzog, Emmanuel Piwnica, ist aber der Ansicht, dass die Akte mit "Rechtswidrigkeiten", "Versäumnissen" und "Verletzungen der Grundrechte" behaftet war.

Die Verteidiger bestreiten insbesondere die Rechtmäßigkeit der Abhörung von Nicolas Sarkozy und behaupten, dass sein privater Austausch mit Thierry Herzog nicht "gegen ihn verwendet" werden kann.

"Nicolas Sarkozy kann nicht auf der Grundlage von Gesprächen, die er mit seinem Anwalt geführt hat, strafrechtlich verurteilt werden", sagte beispielsweise sein Anwalt Patrice Spinosi und beruft sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 16. Juni 2016.

Das Gerichtsurteil gegen Sarkozy kommt nur wenige Wochen vor einem weiteren Prozess am 6. Januar gegen ihn, in dem der Verdacht der libyschen Finanzierung seiner Präsidentschaftskampagne von 2007 untersucht werden soll.