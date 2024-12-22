Israelische Angriffe töten mindestens 22 Menschen im Gazastreifen

WERBUNG

Bei einem Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt, in der Vertriebene untergebracht sind, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza mindestens acht Menschen getötet, darunter drei Kinder. Die Zivilverteidigung, die der Hamas-Regierung angehört, hatte zuvor erklärt, dass sich unter den Toten vier Kinder befinden.

Das israelische Militär erklärte, es habe einen gezielten Angriff auf die sich dort versteckenden Hamas-Kämpfer durchgeführt.

Bei einem Angriff auf ein Haus im Stadtzentrum von Deir al-Balah wurden am späten Samstag mindestens acht Menschen getötet, darunter drei Frauen und zwei Kinder, so das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus, das die Leichen aufnahm. Weitere sechs Menschen wurden nach Angaben örtlicher Krankenhäuser bei separaten Angriffen am Sonntag getötet.

Das Militär äußerte sich nicht unmittelbar zu diesen Angriffen.

Body of a victim of an Israeli strike about to be buried outside the Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah Sunday, Dec. 22, 2024. Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Israel hat auch nach mehr als 14 Monaten Krieg mit der Hamas täglich Angriffe im Gazastreifen durchgeführt. Israel behauptet, es ziele nur auf militante Kämpfer, die sich unter der Zivilbevölkerung verstecken, aber bei den Bombardierungen werden häufig Frauen und Kinder getötet.

Israel und die Hamas scheinen sich in letzter Zeit einem Waffenstillstandsabkommen zu nähern, das auch die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener vorsieht, doch es gibt noch einige Hindernisse, und die seit langem laufenden indirekten Gespräche sind wiederholt ins Stocken geraten.

Israel erlaubt italienischem Kardinal die Einreise nach Gaza

Die israelischen Behörden erlaubten Kardinal Pierbattista Pizzaballa, dem Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, in den Gazastreifen einzureisen und dort eine vorweihnachtliche Messe mit Mitgliedern der kleinen christlichen Gemeinde des Gebiets zu feiern.

Dutzende von Gläubigen versammelten sich in der Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt, als Pizzaballa und andere Geistliche die Messe feierten. Ein Weihnachtsbaum war mit goldenen Ornamenten und funkelnden weißen Lichtern geschmückt, und Ministranten in roten und weißen Gewändern hielten Kerzen.

"Zu Weihnachten feiern wir das Licht und wir fragen uns, wo das Licht ist. Dies ist einer der Orte, an denen das Licht ist", sagte Pizzaballa.

FILE - Latin Patriarch Pierbattista Pizzaballa, the top Catholic clergyman in the Holy Land, leading mass in Bethlehem, December 23rd 2023 Nasser Nasser/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Das Summen der israelischen Drohnen, die über dem Gazastreifen kreisen, ein Geräusch, das während des Krieges allgegenwärtig ist, war während der Messe zu hören.

Der seltene Besuch des lateinischen Patriarchen in Gaza fand einen Tag nach der erneuten Kritik von Papst Franziskus an Israels Vorgehen in Gaza statt. Franziskus sagte am Samstag, dass sein Gesandter wegen der israelischen Bombardierung nicht in das Gebiet einreisen konnte.

"Gestern sind Kinder bombardiert worden. Das ist Grausamkeit, das ist kein Krieg", sagte Franziskus bei seinen jährlichen Weihnachtsgrüßen im Vatikan.

Der Papst forderte kürzlich eine Untersuchung, um festzustellen, ob Israels Vorgehen in Gaza einen Völkermord darstellt, eine Schlussfolgerung, zu der später auch Amnesty International und Human Rights Watch kamen. Der Internationale Gerichtshof untersucht derzeit die von Südafrika gegen Israel erhobenen Vorwürfe des Völkermords.

Israel, das nach dem Holocaust der Nazis als Zufluchtsort für Juden gegründet wurde, weist solche Anschuldigungen entschieden zurück. Es sagt, es habe große Anstrengungen unternommen, um die Zivilbevölkerung zu verschonen, und befinde sich nur im Krieg mit der Hamas.

Von der Hamas angeführte Kämpfer stürmten am 7. Oktober 2023 in einem Überraschungsangriff den Süden Israels, töteten etwa 1.200 Menschen, zumeist Zivilisten, und entführten etwa 250. Etwa 100 Geiseln befinden sich noch im Gazastreifen, von denen mindestens ein Drittel tot sein soll.

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums, das bei seiner Zählung nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheidet, wurden bei den anschließenden israelischen Bombardements und der Bodeninvasion mehr als 45.000 Menschen im Gazastreifen getötet, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Die Offensive hat weitreichende Zerstörungen angerichtet und etwa 90 % der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben, oft mehrfach. Hunderttausende sind angesichts des nasskalten Winters in armseligen Zeltlagern entlang der Küste zusammengepfercht.

Seit Anfang Oktober führt Israel eine groß angelegte Operation im nördlichen Gazastreifen durch und bekämpft die Hamas in dem am stärksten isolierten und schwer beschädigten Teil des Gebiets. Zehntausende sind geflohen, da das Militär eine vollständige Evakuierung angeordnet hat und fast keine humanitäre Hilfe mehr zulässt.

Die israelische Militäreinrichtung COGAT, die die zivilen Angelegenheiten im Gazastreifen beaufsichtigt, erklärte, sie habe die Evakuierung von über 100 Patienten, Pflegepersonal und anderen Personen aus dem Kamal Adwan Krankenhaus und dem Al-Awda Krankenhaus im äußersten Norden des Landes, die nur mit Mühe funktionieren, ermöglicht. COGAT erklärte, sie habe auch die Lieferung von 5.000 Litern Treibstoff und Lebensmittelpaketen an die Krankenhäuser erleichtert.