In Gedanken in Gaza: Bethlehem feiert ein stilles Weihnachten

Hunderte von Gläubigen nahmen an der Mitternachtsmesse in der Geburtskirche im Westjordanland teil.

Der übliche Jubel blieb aus, und die Wände der Kirche, die als Geburtsort Jesu verehrt wird, waren wegen des anhaltenden Krieges in Gaza weder mit einem Weihnachtsbaum noch mit Weihnachtsschmuck geschmückt.

Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, das Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Kardinal Pizzaballa, war in der Kirche anwesend.

Vor der Messe gestatteten die israelischen Behörden Kardinal Pizzaballa einen seltenen Besuch in Gaza, um mit der kleinen christlichen Gemeinde von Gaza eine vorweihnachtliche Messe zu feiern, während draußen das allgegenwärtige Summen der israelischen Drohnen zu hören war.

Zum Krieg sagte Pizzaballa: „Der Krieg ist schrecklich mit all den Folgen der Spaltung, und wir befinden uns an einem Ort, an dem die Spaltung auch in struktureller Hinsicht sehr offensichtlich ist. Es ist möglich, die schweren, schwere Mauern zu überwinden, wenn wir wollen.“

Pizzaballa fuhr fort: „Wir wollen, besonders zu Weihnachten, unseren Leuten sagen, dass sie die Hoffnung nicht verlieren sollen. Es ist möglich, auch die schwierigste Mauer niederzureißen, den Hass, die Spaltung, die Verachtung und den Mangel an Gerechtigkeit und Würde, den wir hier erleben.“

Der Besuch des lateinischen Patriarchen von Jerusalem im Gazastreifen fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem Papst Franziskus erneut das Vorgehen Israels in seinem anhaltenden Krieg kritisierte.

Die Weihnachtszeit ist für die historische Stadt Bethlehem in der Regel eine Zeit des starken Tourismus. Die jährlichen religiösen Feierlichkeiten, die von den armenischen, katholischen und orthodoxen Konfessionen gemeinsam begangen werden, sind in der Regel ein großer Segen für die Stadt. Mehr als zwei Millionen Touristen und Pilger besuchen in der Regel den Geburtsort Jesu und sorgen für mehr als 70 % der jährlichen Einnahmen der Stadt.

Doch in diesem Jahr sind die Straßen leer und es kommen fast keine Touristen. Der Kardinal hofft, dass sich dies im nächsten Jahr ändert und das Heilige Land wieder voller Pilger ist, denn „die Kirche des Heiligen Landes, die Kirche von Jerusalem, ist ohne Pilger nicht vollständig“.

„Ich muss sagen, dass Weihnachten in Bethlehem immer schön ist, aber dieses Mal ist es das zweite Jahr, dass wir ein trauriges Weihnachten in Bethlehem haben“, sagte Pizzaballa.

Pizzaballa hofft, den größten Weihnachtsbaum der Stadt zu sehen und zu erleben, wie die Festlichkeiten und der Jubel dieser freudigen Zeit in die heilige Stadt zurückkehren.

Auch Anton Salman, der Bürgermeister von Bethlehem, schließt sich dieser Botschaft an. Salman sagt, die Botschaft der Stadt an die Welt sei immer die des Friedens und der Hoffnung. Salman sagt, die Welt müsse auch daran arbeiten, diese Botschaft in den palästinensischen Gebieten zu erwidern.

„Die Welt muss daran arbeiten, unser Leiden als palästinensisches Volk zu beenden, die Besatzung zu beenden und uns unsere Rechte zu geben und uns die Möglichkeit zu geben, unsere Identität, unsere Unabhängigkeit und unsere Freiheit zu erlangen und uns vor den Gefahren zu schützen, die durch die andauernde israelische Besatzung entstehen."

Bethlehem ist ein wichtiges Zentrum in der Geschichte des Christentums, aber die Christen machen nur einen kleinen Teil der rund 14 Millionen Menschen aus, die im Heiligen Land leben.