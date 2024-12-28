Video: Mindestens 9 Tote nach dramatischem Brückeneinsturz in Brasilien

Nach Angaben der Polizei an der Grenze der nördlichen Bundesstaaten Maranhao und Tocantins stürzten vier Lastwagen, zwei Autos und zwei Motorräder in den Fluss.
Die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Brücke, die zwei Bundesstaaten im Norden Brasiliens verbindet, ist auf neun gestiegen.
Die Polizei teilte mit, dass die Leiche einer Frau am Freitag sechs Kilometer von der Juscelino-Kubitschek-de-Oliveira-Brücke entfernt gefunden wurde, während acht weitere Personen noch vermisst werden.
Mehrere Autos und Lastwagen stürzten in den Fluss Tocantins, nachdem ein Teil der Brücke eingestürzt war.
In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von dem Lokalpolitiker Elias Junior, der neben der Brück stehend über den maroden Zustand spricht und dabei gefilmt wird. Während der Aufnahme tun sich Risse in der Fahrbahndecke auf und die Brücke stüzt ein.
Die 533 Meter lange Brücke zwischen den Städten Estreito und Aguiarnopolis wurde in den 1960er Jahren gebaut. Sie liegt rund 1.300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Brasilia.
Die Ursache für den Einsturz am 24. Dezember ist unbekannt.