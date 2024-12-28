Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Video: Mindestens 9 Tote nach dramatischem Brückeneinsturz in Brasilien

Einsturz der Juscelino Kubitschek-Brücke in den Fluss Tocantins in Estreito, 24. Dezember 2024
Einsturz der Juscelino Kubitschek-Brücke in den Fluss Tocantins in Estreito, 24. Dezember 2024 Copyright  Marinho Drones/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Marinho Drones/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Von Gavin Blackburn mit AP
Zuerst veröffentlicht am
Diesen Artikel teilen Kommentare
Diesen Artikel teilen Close Button

Nach Angaben der Polizei an der Grenze der nördlichen Bundesstaaten Maranhao und Tocantins stürzten vier Lastwagen, zwei Autos und zwei Motorräder in den Fluss.

WERBUNG

Die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Brücke, die zwei Bundesstaaten im Norden Brasiliens verbindet, ist auf neun gestiegen.

Die Polizei teilte mit, dass die Leiche einer Frau am Freitag sechs Kilometer von der Juscelino-Kubitschek-de-Oliveira-Brücke entfernt gefunden wurde, während acht weitere Personen noch vermisst werden.

Mehrere Autos und Lastwagen stürzten in den Fluss Tocantins, nachdem ein Teil der Brücke eingestürzt war.

Nach Angaben der Polizei an der Grenze zwischen den nördlichen Bundesstaaten Maranhao und Tocantins stürzten vier Lastwagen, zwei Autos und zwei Motorräder in den Fluss.

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von dem Lokalpolitiker Elias Junior, der neben der Brück stehend über den maroden Zustand spricht und dabei gefilmt wird. Während der Aufnahme tun sich Risse in der Fahrbahndecke auf und die Brücke stüzt ein.

Die 533 Meter lange Brücke zwischen den Städten Estreito und Aguiarnopolis wurde in den 1960er Jahren gebaut. Sie liegt rund 1.300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Brasilia.

Die Ursache für den Einsturz am 24. Dezember ist unbekannt.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Diesen Artikel teilen Kommentare

Zum selben Thema

Alle 10 Passagiere nach dem Absturz eines Flugzeugs in ein Haus im Süden Brasiliens getötet

US-Zölle gegen Brasilien: Lula kündigt Vergeltungszölle an

Parkinson-Patienten in Rio finden Linderung durch Capoeira