Von euronews

Was ist in der Nacht in der Bourbon Street passiert?

Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr ein Mann in der Silvesternacht um 3:15 nachts (Ortszeit) mit einem Pick-up-Truck - einem großen Geländewagen - im Ausgeh- und Touristenviertel der US-Stadt New Orleans in eine Menschenmenge auf einem Bürgersteig. Dies geschah in der Bourbon Street im French Quarter - während dort noch viele Menschen unterwegs waren. In der Straße befinden sich viele Lokale.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit großer Geschwindigkeit in die Menschenmenge. Er habe versucht, so viele Menschen wie möglich zu überfahren, sagte Polizeipräsidentin Anne Kirkpatrick.

Der Mann schoss - nachdem sein Auto zum stehen gekommen war - zudem auf zwei Polizisten, die dadurch verletzt wurden. Laut US-Medien wurden auch mögliche Sprengsätze am Tatort gefunden, von denen aber nicht klar ist, ob sie funktionsfähig waren.

Nach der Auto-Attacke in New Orleans verfestigen sich laut US-Präsident Joe Biden die Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv. Der mutmaßliche Täter des Angriffs mit mindestens 15 Toten habe nach Erkenntnissen der Bundespolizei FBI einige Stunden vor der Tat Videos in Online-Netzwerken veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass er von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "inspiriert" gewesen sei, sagte Biden.