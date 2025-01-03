56 Menschen innerhalb von 24 Stunden durch israelische Angriffe in Gaza getötet

WERBUNG

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen wurden innerhalb von 24 Stunden 56 Menschen getötet, davon 30 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Angriffe trafen Mitglieder der militant-islamistischen Hamas und eine von Israel ausgerufene humanitäre Zone, in der Vertriebene Zuflucht gefunden haben.

Unter den Opfern sei auch ein Journalist sowie Frauen und Minderjährige, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.

Während die Bombardierungen am Donnerstag und Freitag weitergingen, erklärte das Kabinett des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass es einer Delegation des Mossad, des Shin Bet - des israelischen Inlandsgeheimdienstes - und des Militärs erlaubt habe, die Verhandlungen in Katar über ein Waffenstillstandsabkommen fortzusetzen.

Israelische Medien berichteten, dass die Delegation am Freitag abreisen würde. Die Hamas gab keinen Kommentar ab. Die von den USA geführten Gespräche waren in den 15 Monaten des Krieges mehrfach blockiert worden.

Angriffe auf interne Sicherheitskräfte der Hamas

Zu den Angriffe der vergangenen zwei Tage erklärte die israelische Armee, sie habe einen hochrangigen Sicherheitsfuktionär der Hamas ins Visier genommen. Dieser sei an der Sammlung von Informationen beteiligt gewesen, die der bewaffnete Arm der Hamas bei Angriffen auf die israelischen Streitkräfte verwendet habe.

Bei einem weiteren israelischen Schlag wurden in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen mindestens acht Menschen getötet. Die Männer waren Mitglieder lokaler Komitees, die dabei helfen, Hilfskonvois zu sichern, so das Al-Aqsa Martyrs Hospital, das die Leichen entgegennahm.

Im südlichen Gaza tötete das Militär östlich von Khan Younes fünf Polizisten. Der israelische Regierungssprecher David Mencer erklärte, der Schlag habe sich gegen den Leiter der internen Sicherheitskräfte der Hamas im südlichen Gaza-Streifen gerichtet.

Drei Palästinenser wurden ebenfalls bei einem israelischen Schlag getötet, der eine Gruppe von Menschen traf, die in Maghazi im Zentrum von Gaza auf der Straße liefen. Ihre Leichen wurden in das Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus gebracht.

Am Donnerstag und Freitag wurden bei israelischen Luftangriffen im Zentrum von Gaza, darunter in Maghazi und im Flüchtlingslager Nuseirat, nach Angaben des Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhauses mindestens 24 Menschen getötet, darunter auch Kinder.

Die israelische Armee äußerte sich nicht sofort zu den jüngsten Angriffen und versicherte abermals, dass sie nur auf Militante abziele und gab der Hamas die Schuld für den Tod von Zivilisten.

Raketen und Drohnen der Huthis

Die israelische Armee erklärte, sie habe am frühen Freitag eine Rakete aus dem Jemen abgefangen, von wo aus die Huthi-Rebellen in den letzten Wochen mehrere Angriffe auf Israel gestartet hatten.

"Eine Rakete wurde identifiziert, die aus dem Jemen kam und in israelisches Gebiet eingedrungen ist, Abfangjäger wurden auf das Ziel abgefeuert", erklärte die israelische Armee in einer Erklärung.

Bisher gab es keine Berichte über Opfer oder Schäden, doch der Angriff um 4.30 Uhr morgens weckte Millionen von Menschen aus dem Schlaf und viele eilten in die Luftschutzbunker.

Die Huthis haben versprochen, Israel so lange anzugreifen, bis der Krieg in Gaza beendet ist.