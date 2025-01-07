Wie die USA und der Libanon am Montag mitgeteilt haben, hat die libanesische Armee nach dem Rückzug des israelischen Militärs im Rahmen des im November geschlossenen Waffenstillstandsabkommens mit dem Einsatz in der südlichen Küstenstadt Naqura begonnen.

Ein von der libanesischen Armee veröffentlichtes Video zeigt Militärfahrzeuge, die von der UN-Übergangstruppe unterstützt werden und durch Naqura im Bezirk Tyrus fahren. Nach ihrer Ankunft werden Spezialeinheiten Untersuchungen durchführen, um nicht explodierte Kampfmittel zu entfernen, so die Armee.

In einer Erklärung forderte die Armee die Bewohner auf, das Gebiet zu meiden und den Anweisungen Folge zu leisten.

Die Stationierung von Truppen in Naqura folgt ähnlichen Maßnahmen in den südlichen Städten Khiam und Shamaa, aus denen sich die israelischen Streitkräfte seit Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen der Hisbollah und Israel zurückgezogen haben.

Der US-Gesandte Amos Hochstein, der an der Aushandlung des Waffenstillstands, der den 14-monatigen Krieg beendete, beteiligt war, nahm am Montag an dem Treffen in Beirut teil und traf mit dem libanesischen Premierminister Najib Mikati zusammen.

Hochstein, der auch Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden ist, betonte, dass der schrittweise Abzug der israelischen Streitkräfte nach Plan verlaufe, bestätigte jedoch nicht, ob der Abzug innerhalb der 60-Tage-Frist gemäß den Bedingungen der Vereinbarung abgeschlossen sein würde.

"Nach dem, was ich heute gesehen habe, und nach den Berichten des Teams vor Ort bin ich sehr zuversichtlich, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen sollten, und ich glaube, dass die libanesische Armee ihre Arbeit sehr, sehr gut macht", sagte Hochstein.

"Wir haben noch 20 Tage Zeit, um die 60 Tage zu erreichen. Wir werden die Arbeit fortsetzen, die zu dem erfolgreichen Rückzug und Einsatz geführt hat, den wir heute gesehen haben", fügte er hinzu.

Israel und die Hisbollah haben sich darauf geeinigt, ihre Truppen bis Ende des Monats aus dem Südlibanon abzuziehen. Das Gebiet wird dann im Rahmen des Abkommens von der libanesischen Armee und UN-Friedenstruppen gesichert.

Wie örtliche Behörden im Gazastreifen mitteilten, wurden bei einem israelischen Luftangriff in Bureij, einem palästinensischen Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens, am Montagabend mindestens drei Menschen getötet.

Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 45.800 Palästinenser getötet.

Der Krieg begann, als militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 in einem massiven Überraschungsangriff über die Grenze stürmten. Dabei wurden etwa 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet und rund 250 entführt.

Etwa 100 Geiseln befinden sich noch im Gazastreifen, von denen mindestens ein Drittel tot sein soll.