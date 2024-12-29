Die syrische Botschaft im Libanon hat einen Tag nach der Verhaftung von zwei Verwandten des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad am Flughafen von Beirut mit angeblich gefälschten Pässen den konsularischen Dienst eingestellt.

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Die Botschaft teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die konsularische Arbeit auf Anordnung des syrischen Außenministeriums "bis auf weiteres" ausgesetzt wurde. In der Ankündigung wurde kein Grund für die Aussetzung genannt.

Zwei libanesische Sicherheitsbeamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten, die Aussetzung sei angeordnet worden, weil die Pässe von Assads Verwandten vermutlich in der Botschaft gefälscht worden seien.

Unterdessen übergaben die libanesischen Behörden Dutzende syrische Staatsangehörige, darunter ehemalige Offiziere der Armee, an die neue Regierung in Damaskus. Zuvor waren sie bei der illegalen Einreise in den Libanon von den dortigen Behörden festgesetzt worden, wie ein Kriegsbeobachter und libanesische Beamte mitteilten.

Members of the security forces of the newly formed Syrian government stand guard at a security checkpoint on the border with Lebanon, 27 December, 2024 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass 70 Syrer von einer libanesischen Sicherheitsdelegation an die Sicherheitskräfte der neuen syrischen Regierung übergeben wurden, die von der ehemaligen aufständischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführt wird. Drei libanesische Justizbeamte, die anonym bleiben wollten, bestätigten diesen Bericht.

Die Länder der Region haben rasch Kontakte zu den neuen Machthabern in Syrien geknüpft. Delegationen aus Libyen und Bahrain trafen am Samstag zu offiziellen Besuchen in Damaskus ein.

Dem HTS-Führer Ahmad al-Sharaa ist es weitgehend gelungen, Befürchtungen innerhalb und außerhalb Syriens zu zerstreuen, dass seine Gruppe kollektive Strafen gegen Gemeinschaften verhängen würde, die Assads Herrschaft unterstützten, oder versuchen würde, den religiösen Minderheiten des Landes ein strenges islamisches Gesetz aufzuerlegen.

In den letzten Tagen kam es jedoch zu sporadischen Zusammenstößen zwischen den von der HTS geführten Sicherheitskräften und bewaffneten Pro-Assad-Gruppen.

Die neuen Sicherheitskräfte des Landes haben eine Reihe von Razzien gegen Beamte durchgeführt, die mit al-Assad in Verbindung stehen, und Kontrollpunkte in Gebieten mit großen Anteilen der alawitischen religiösen Minderheit, der der ehemalige Präsident angehört, eingerichtet, um nach Waffen zu suchen.

Syria's de facto leader Ahmad al-Sharaa in the presidential palace in Damascus, 28 December, 2024 Mosa'ab Elshamy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Auch im Nordosten Syriens kam es zu anhaltenden Spannungen und Zusammenstößen zwischen kurdisch geführten Kräften und von der Türkei unterstützten bewaffneten Gruppen.

Viele Kurden haben die neue Ordnung in Damaskus, die die Türkei in Syrien gestärkt zu haben scheint, mit Besorgnis betrachtet.

Ankara betrachtet die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte, einen wichtigen Verbündeten der USA im Kampf gegen die so genannte Gruppe Islamischer Staat, als eine Schwesterorganisation seines erklärten Feindes, der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die es als Terrororganisation einstuft.

Das US-Außenministerium teilte am Samstag mit, Außenminister Antony Blinken habe mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan gesprochen, um "die jüngsten Entwicklungen in Syrien zu besprechen".

"Außenminister Blinken betonte die Notwendigkeit, einen von Syrien geführten und von Syrien selbst kontrollierten politischen Prozess zu unterstützen, der die Menschenrechte wahrt und einer inklusiven und repräsentativen Regierung Vorrang einräumt", hieß es in der Erklärung.