Papst Franziskus verletzt sich nach erneutem Sturz am rechten Arm

WERBUNG

Papst Franziskus hat sich bei einem Sturz am rechten Arm verletzt, teilte der Vatikan mit, nur wenige Wochen nachdem er sich bei einem ähnlichen Vorfall das Kinn geprellt hatte.

Obwohl sich der Papst keine Knochen gebrochen hat, trägt er nun als Vorsichtsmaßnahme eine Schlinge, so ein Sprecher des Vatikans.

"Papst Franziskus hat eine Prellung am rechten Unterarm erlitten, die nicht gebrochen ist. Der Arm wurde vorsichtshalber ruhiggestellt", so der Vatikan.

Am 7. Dezember soll das katholische Oberhaupt mit dem Kinn auf seinen Nachttisch aufgeschlagen sein, wodurch er sich eine schwere und sichtbare Prellung zugezogen hat.

Der 88-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem mit Bronchitis zu kämpfen hatte, ist aufgrund von Knieproblemen häufig auf einen Rollstuhl angewiesen und bewegt sich in seiner Wohnung in Santa Marta nur mit Hilfe einer Gehhilfe oder eines Stocks fort.

Der Vatikan erklärte, dass der Sturz am Donnerstag zu Hause passierte. Franziskus nahm später mit seinem rechten Arm in einer Schlinge an Audienzen teil.

Spekulationen über den Gesundheitszustand des Papstes sind in Vatikankreisen zu einer Konstante geworden.

Franziskus hat jedoch erklärt, dass er nicht vorhat, zurückzutreten, obwohl sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI, diese Möglichkeit "in Aussicht gestellt" hat.

In seiner Autobiografie "Hoffnung", die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, verriet Franziskus, dass er selbst nach einer großen Darmoperation nicht an einen Rücktritt gedacht habe.

Benedikt war 2013 vom Papstamt zurückgetreten und hatte damit mit einer 600-jährigen Tradition gebrochen.

Die Berater des ehemaligen Papstes haben die Entscheidung auf einen nächtlichen Sturz während einer Reise nach Mexiko im Jahr 2012 zurückgeführt. Sie sagten, dies habe ihn zu der Überzeugung gebracht, dass er den zermürbenden Reiseplan des Papsttums nicht mehr einhalten könne.