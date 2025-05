Ist China für "Umsturz der Regierung" in Spanien verantwortlilch?

WERBUNG

Eine chinesische Online-Organisation gab sich als eine spanische Menschenrechtsgruppe aus, um in den sozialen Medien Aufrufe zum Sturz der spanischen Regierung nach den tödlichen Überschwemmungen in Valencia im vergangenen Jahr zu verbreiten, so eine Untersuchung des Nachrichtendienstes Graphika.

Die mit dem chinesischen Staat verbundene Kampagne - von den Analysten als "Spamouflage" bezeichnet - gab sich auf sozialen Medienplattformen wie Facebook, TikTok und X als die in Spanien ansässige Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders aus, um Inhalte zu verbreiten, in denen die Reaktion der Regierung auf die Überschwemmungen kritisiert wurde, bei denen im vergangenen Oktober mindestens 225 Menschen ums Leben kamen, so ein Berichtdes in den USA ansässigen Unternehmens.

Laut den Analysten von Graphika und dem britischen Institute for Strategic Dialogue (ISD) hat Spamouflage in den letzten Jahren Tausende von Konten genutzt, um auf mindestens 50 Websites, Foren und Social-Media-Plattformen Spam-Inhalte zu verbreiten, wobei die Zielgruppen von US-Wählern bis zu kanadischen Gesetzgebern reichten.

Laut Jack Stubbs, Chief Intelligence Officer von Graphika, ist diese jüngste Kampagne jedoch das erste Mal, dass die mit Peking verbundene Organisation direkt zum Sturz einer ausländischen Regierung aufruft.

"Diese Aktivität zeigt, dass chinesische Online-Einflussoperationen immer aggressiver werden in ihren Versuchen, innenpolitische Gespräche in westlichen Ländern zu manipulieren und Pekings Kritiker zu untergraben", sagte er Euronews.

Die chinesische Botschaft in Madrid und die spanische Regierung waren für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

Graphika gab an, Dutzende von Social-Media-Konten identifiziert zu haben, die Inhalte auf Englisch und Spanisch posten, die angeblich zeigen, wie Safeguard Defenders die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez und die Regionalverwaltung von Valencias Regierungschef Carlos Mazón verurteilt.

Der wichtigste Beitrag der Kampagne war ein Video - überlagert mit dem Logo von Safeguard Defenders - in dem eine Person, die eine Guy-Fawkes-Maske trug und behauptete, zu der NGO zu gehören, sagte, sie wolle die Behörden "bloßstellen", weil sie normale Menschen im Stich lassen. Das Video, das auf X gepostet, aber inzwischen wieder entfernt wurde, endet mit einem Aufruf zum Sturz der Regierung.

Graphika kennzeichnete auch Inhalte, in denen Mazóns Name als "Carlos Ma Song" falsch geschrieben wurde, was Analysten zufolge höchstwahrscheinlich eine chinesische Transliteration war.

Anhaltender Angriff

Die Kampagne zielte mit ziemlicher Sicherheit darauf ab, Safeguard Defenders zu diskreditieren, das wiederholt ins Visier von Spamouflage geraten war, nachdem die NGO die chinesische Regierung beschuldigt hatte, im Jahr 2022 Polizeistationen im Ausland in EU-Ländern zu betreiben, so Graphika.

Laura Harth, eine Direktorin von Safeguard Defenders, die sich auf China konzentriert, sagte, die NGO sei seit der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse unter einem "erneuten mehrsprachigen und anhaltenden Angriff" gestanden, der darauf abziele, ihre Arbeit in Zweifel zu ziehen. Forschung über die geheimen chinesischen Polizeistationen im Jahr 2022.

"Seit letztem Sommer haben wir definitiv eine Zunahme der Kreativität, des technischen Know-hows und der Ressourcen gesehen, die für diese Kampagne gegen uns eingesetzt wurden", sagte sie Euronews.

Spamouflage hat seit 2017 mehrere Länder ins Visier genommen, hat aber im letzten Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen im November seine Aktivitäten verstärkt und sich als amerikanische Wähler ausgegeben, um die politischen Gespräche rund um die Wahl zu beeinflussen, so Graphika im September.

"Vorurteile und böswillige Spekulationen"

Daraufhin wies Liu Pengyu, ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, die Ergebnisse von Graphika als "voller Vorurteile und böswilliger Spekulationen" zurück und erklärte, Peking werde sich nicht in die US-Wahl einmischen.

Im Oktober 2023 erklärte die kanadische Regierung , die Operation habe Tausende von Kommentaren hinterlassen, die Desinformation und Propaganda auf den Social-Media-Konten mehrerer Abgeordneter, darunter Premierminister Justin Trudeau, verbreiteten.

Ein Meta-Bericht vom August 2023 beschrieb Spamouflage als "die größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Beeinflussungsoperation der Welt" und sagte, dass sie Verbindungen zu chinesischen Strafverfolgungsbehörden hatte.

Verglichen mit konventioneller Kriegsführung oder Wirtschaftssanktionen werden Online-Einflussoperationen von böswilligen staatlichen Akteuren als eine billige und risikoarme Möglichkeit angesehen, geopolitische Gegner zu schädigen, indem das Vertrauen der Bürger in ihre Regierungen untergraben wird, so Analysten.