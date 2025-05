Zuschauerschar bei Freilassung von Babyschildkröten in São Tomé

Von Abby Chitty mit EBU

WERBUNG

Dutzende von Touristen haben sich am Strand von Vila Maria auf der Insel São Tomé und Príncipe versammelt, um zu beobachten, wie 400 Baby-Meeresschildkröten ins Meer entlassen werden.

Die Schildkrötenbrut hat zwei Monate lang im Sand an Nistplätzen gebrütet, die von Inselbewohnern überwacht werden, die sich für den Schutz der bedrohten Art einsetzen. "Es ist das erste Mal, dass ich - zweifellos mit Begeisterung - sehe, wie sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren, nachdem sie im Sand geboren wurden", sagt Jeremias Rodrigues, ein Tourist, der die Insel besucht.

An der Westküste Afrikas ist São Tomé und Príncipe der einzige Brutplatz für die Sada-Schildkröte. Der Schutz und die Erhaltung der Art auf dem Archipel ist eine ständige Herausforderung.

Die Freilassung erfolgt im Rahmen einer Initiative des Tatô-Programms, einer internationalen Nichtregierungsorganisation mit Sitz auf der Insel, die sich um die Erhaltung der Meeres- und Küstenökosysteme kümmert.

"Die Sada-Schildkröte ist die letzte reproduzierende Art an der westafrikanischen Küste. In anderen Ländern gibt es sie nur in geringer Zahl, aber wir haben eine Population, die sich vermehren und dieses Gebiet wieder besiedeln kann, wenn wir sie schützen", sagt Antunes de Pina, Leiter des Programms Tatô.

"An den wichtigsten Niststränden haben wir Leute, die nachts arbeiten, um sie zu schützen, und gleichzeitig Daten sammeln, die für unsere Studien wichtig sind. Wir nutzen dies auch, um das Bewusstsein zu schärfen", erklärt er.

Baby-Meeresschildkröten, die auf der Insel São Tomé ins Meer entlassen werden sollen. EBU

Das Tatô-Programm ist die wichtigste Triebkraft für den Schutz der Meeresschildkröten und die Stärkung der Gemeinden in São Tomé.

Die Arbeit des Programms umfasst die Bewältigung der komplexen sozioökonomischen Herausforderungen und der auf der Insel bestehenden Bedrohungen und setzt auf einen integrativen Ansatz in einer Vielzahl von Bereichen. Dazu gehören Forschung, Überwachung und Schutz kritischer Nist- und Futterplätze, Interessensvertretung und die Durchsetzung von Gesetzen, der Aufbau von Kapazitäten und die wirtschaftliche Diversifizierung, der Bildung, Kommunikation und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit unter Einbeziehung aller Beteiligten.