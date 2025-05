Hamas lässt drei weitere Geiseln frei

WERBUNG

Die Hamas übergab die drei Geiseln am Samstag dem Roten Kreuz, während sich Israel nach Angaben der palästinensischen Behörden bereit erklärte, Dutzende von Gefangenen freizulassen. Es handelt sich um die vierte Austauschrunde im Rahmen der Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

Israel beginnt nun im Gegenzug mit der Freilassung von 183 palästinensischen Gefangenen.

Die seit dem 19. Januar geltende Waffenruhe zielt darauf ab, den tödlichsten und zerstörerischsten Krieg, der je zwischen Israel und der militanten Hamas-Gruppe geführt wurde, zu beenden.

Die brüchige Vereinbarung hält seit fast zwei Wochen, hat die Kämpfe zum Stillstand gebracht und ermöglicht, dass mehr Hilfsgüter in das winzige Küstengebiet fließen können.

Die Hamas ließ zunächst Yarden Bibas, 35, und den französisch-israelischen Ofer Kalderon, 54, in einer geordneten Übergabe an das Rote Kreuz in Khan Younis im südlichen Gazastreifen frei.

Der amerikanisch-israelische Keith Siegel, 65, wurde separat bei einer Übergabe an das Rote Kreuz in Gaza-Stadt im Norden freigelassen.

Der Israeli Yarden Bibas wird von Hamas-Kämpfern eskortiert, bevor er in Khan Younis an das Rote Kreuz übergeben wird, 1. Februar 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Es wird erwartet, dass in den ersten sechs Wochen des Waffenstillstands insgesamt 33 israelische Geiseln im Austausch gegen fast 2.000 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Israel hat nach eigenen Angaben von der Hamas Informationen erhalten, dass acht dieser Geiseln entweder bei dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 getötet wurden oder in der Gefangenschaft gestorben sind

Samstag wird erwartet, dass verwundete Palästinenser den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten verlassen dürfen. Der Übergang war während des Krieges die einzige Ausreisemöglichkeit für Palästinenser, bevor Israel ihn im Mai schloss. Eine zivile Mission der Europäischen Union wurde am Freitag entsandt, um die Wiedereröffnung des Grenzübergangs vorzubereiten.

Die Wiedereröffnung wäre ein weiterer wichtiger Schritt in der ersten Phase des Waffenstillstands, der die Freilassung von 33 Geiseln und fast 2.000 Gefangenen, die Rückkehr der Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen und eine Aufstockung der humanitären Hilfe für das zerstörte Gebiet vorsieht.

Die bevorstehende Freilassung von Bibas hat die Aufmerksamkeit erneut auf das Schicksal seiner Frau Shiri und ihrer beiden kleinen Söhne gelenkt und die Sorge um sie verstärkt. Alle vier wurden im Kibbuz Nir Oz gefangen genommen.

Ein Video der Entführung durch bewaffnete Männer zeigt, wie Shiri ihre beiden rothaarigen Jungen - Ariel, 4, und Kfir, damals 9 Monate alt - in eine Decke wickelt.

Kfir war der jüngste von etwa 250 Entführten am 7. Oktober, und die Situation der Familie wurde schnell zum Symbol für die Hilflosigkeit und den Zorn, den die Geiselnahme in Israel auslöste.

Laut Hamas wurden Schiri und ihre Söhne bei einem israelischen Luftangriff getötet. Israel hat dies nicht bestätigt, aber ein Militärsprecher hat kürzlich ernste Besorgnis über ihr Schicksal geäußert.

Es wird angenommen, dass Yarden Bibas getrennt von seiner Familie festgehalten wurde. Fotos, die während seiner Entführung aufgenommen wurden, zeigen ihn offenbar verwundet.

Wie Bibas wurde auch Kalderon aus dem Kibbuz Nir Oz gefangen genommen. Seine beiden Kinder und seine Ex-Frau Hadas wurden ebenfalls entführt, kamen aber während des Waffenstillstands 2023 frei.

WERBUNG

Keith Siegel, ursprünglich aus Chapel Hill, North Carolina, wurde zusammen mit seiner Frau Aviva Siegel im Kibbuz Kfar Aza als Geisel genommen. Seine Frau wurde während des Waffenstillstands 2023 freigelassen und leitete danach eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für die Freilassung Siegels und anderer Geiseln.

Mehr als 100 Geiseln wurden während eines einwöchigen Waffenstillstands im November 2023 freigelassen. Etwa 80 weitere Geiseln befinden sich noch im Gazastreifen, von denen mindestens ein Drittel tot sein soll. Nach israelischen Angaben hat die Hamas bestätigt, dass acht der 33 Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe freigelassen wurden, tot sind.

Unter den Dutzenden palästinensischen Gefangenen, die Israel am Samstag freilässt, sind auch Personen, die langjährige oder lebenslange Haftstrafen verbüßen sollten.

Israel und die Hamas wollen kommende Woche mit den Verhandlungen über eine zweite Phase der Waffenruhe beginnen, die die Freilassung der restlichen Geiseln und eine Verlängerung des Waffenstillstands auf unbestimmte Zeit vorsieht. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte der Krieg Anfang März wieder aufgenommen werden.

WERBUNG

Israel erklärt, es sei nach wie vor entschlossen, die Hamas zu vernichten, nachdem die militante Gruppe ihre Herrschaft über den Gazastreifen innerhalb weniger Stunden nach der letzten Waffenruhe wieder geltend gemacht hatte. Ein wichtiger rechtsextremer Partner in Netanjahus Koalition fordert die Wiederaufnahme des Krieges nach der ersten Phase des Waffenstillstands.

Die Hamas sagt, sie werde die verbleibenden Geiseln nicht freilassen, solange der Krieg nicht beendet sei und Israel sich nicht vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat.

Bei dem Angriff am 7. Oktober, der den Krieg auslöste, wurden etwa 1.200 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet. Mehr als 47.000 Palästinenser kamen in Israels Luft- und Bodenkrieg um, mehr als die Hälfte davon sollen Frauen und Kinder sein, so das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das nicht angibt, wie viele der Toten Kämpfer waren.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden mehr als 17.000 Kämpfer getötet, offizielle Belege gibt es dafür nicht. Israel macht die Hamas für den Tod von Zivilisten verantwortlich, weil ihre Kämpfer von Wohnvierteln aus operieren.