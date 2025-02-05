Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Bereitschaft betont, direkt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln - sollte dies der einzige Weg sein, der "den Bürgern der Ukraine Frieden bringt und keine Menschen verliert".

WERBUNG WERBUNG

In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan wurde er genau das gefragt: Was er davon halte, Putin an einem Verhandlungstisch gegenüberzusitzen. Selenskyj sagte: "Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, den Bürgern der Ukraine Frieden zu bringen und keine Menschen zu verlieren, werden wir uns auf jeden Fall für diese Möglichkeit entscheiden."

"Eine Stimme der Europäischen Union sollte auch dabei sein"

Später ergänzte er - ohne zu sagen, mit wem - dass solche Gespräche mit vier Teilnehmern stattfinden würden. In einem früheren Interview vom Wochenende sagte er jedoch, dass er "gerne die Vereinigten Staaten von Amerika, die Ukraine und die Russen am Verhandlungstisch sehen würde... Und, um ehrlich zu sein, eine Stimme der Europäischen Union sollte auch dabei sein".

Ein solches Gespräch müsste nach einem Treffen zwischen ihm und US-Präsident Donald Trump stattfinden, sagte der ukrainische Präsident am Wochenende.

Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Selenskyj: "Ich werde nicht nett zu ihm sein, ich betrachte ihn als Feind. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass er mich auch als Feind betrachtet."

Selenskyj räumt Gebietsverluste ein - und kritisiert Ukraine-Unterstützer

In dem Interview vom Dienstag räumte der ukrainische Präsident ein, dass sein Land wahrscheinlich zumindest einen Teil der Gebiete verlieren wird, die Russland seit Beginn seiner Invasion im Februar 2022 erobert hat.

In einer scharfen Kritik an den Unterstützern der Ukraine in diesem Krieg beklagte Selenskyj, dass "die Unterstützung unserer Partner leider nicht ausreicht, um Putin vollständig aus unseren Gebieten zu vertreiben". Dennoch bezeichnete er die NATO-Mitgliedschaft als die beste Chance für die Ukraine, den Krieg zu beenden und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

In dem Interview schätzte Selenskyj die Zahl der Kriegstoten in der Ukraine auf 45.100 und 390.000 Verletzte. Er sagte weiter, Russland habe 350.000 Tote und 700.000 Verletzte zu beklagen.

US-Präsident Donald Trump, dessen künftiges Vorgehen entscheidend für den Ausgang des Krieges sein wird, sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass die USA "mit den Russen und der ukrainischen Führung sprechen" würden. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

In der vergangenen Woche hatte Putin erklärt, Russland sei "offen" für Friedensgespräche, wies aber die Schuld von sich und erklärte, es sei nicht bereit, rechtliche Fragen zu lösen. Außerdem bezeichnete er Selenskyj als "nicht legitim", um mögliche Gespräche zu führen, und schloss aus, direkt mit ihm zu sprechen, sagte aber, er werde "geeignete Personen" für die Teilnahme an den Verhandlungen abstellen.