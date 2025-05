Selenskyj fordert "Streitmacht Europas"

WERBUNG

Für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist es an der Zeit, eine "Armee Europas" zu schaffen. Selenskyj erhob diese Forderung am Samstagmorgen auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

"Die EU wird es nicht alleine schaffen, aber wir auch nicht", sagte er und wiederholte seine eindringliche Warnung, dass Russland die NATO-Länder bereits im nächsten Jahr angreifen könnte, wobei die Vorbereitungen für einen Angriff möglicherweise bereits im Gange sind.

Selenskyj verwies darauf, dass Kiew über "zuverlässige Informationen" über russische Operationen in Weißrussland bereits im Sommer 2025 verfüge. "Wir haben klare nachrichtendienstliche Informationen, dass Russland plant, im Sommer unter dem Vorwand von Übungen Truppen nach Belarus zu schicken. Aber genau so wurde der Einmarsch in die Ukraine vor drei Jahren vorbereitet."

"Sind diese Truppen für einen Angriff auf die Ukraine? Vielleicht sind sie für Sie, für Europa. Sind Ihre Armeen bereit? Wie schnell werden Ihre Verbündeten reagieren, wenn überhaupt?" fragte Selenskyj inmitten der Ungewissheit, ob die Ukraine oder Europa mit der Unterstützung der USA rechnen können.

"Wir können nicht ausschließen, dass Amerika sich weigert, mit Europa in Fragen zu kooperieren, die Europa bedrohen."

Selenskyj bezog sich auf ukrainische Geheimdienstinformationen, wonach Russland zwischen 100.000 und 150.000 Soldaten nach Weißrussland, dem engsten Verbündeten Russlands, verlegen könnte. Diese könnten als Speerspitze für einen möglichen Angriff dienen.

"Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Ukraine angreifen werden, aber sie werden angreifen. Vielleicht die Ukraine, vielleicht Polen, vielleicht die baltischen Länder", sagte Selenskyj.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Kritik der US-Regierung an den Verteidigungsausgaben ihrer Verbündeten haben nur Polen, Estland, Litauen und Lettland größere Erhöhungen ihrer Verteidigungsausgaben angekündigt.

In seiner Rede sagte Selenskyj, dass die Verteidigungsausgaben wichtig seien, dass es aber unmöglich sei, die Staaten allein mit diesen Ausgaben zu verteidigen.

"Es ist nicht komplizierter, als sich gegen russische Angriffe zu wehren, wie wir es bereits getan haben. Aber es geht nicht nur darum, die Verteidigungsausgaben als Prozentsatz des BIP zu erhöhen. Natürlich brauchen wir Geld, aber Geld allein kann den Vormarsch des Feindes nicht aufhalten", fügte er hinzu.

"Ohne die ukrainische Armee werden die europäischen Armeen nicht ausreichen, um Russland aufzuhalten. Das ist die Realität. Nur unsere Armee in Europa verfügt über echte, moderne Kriegserfahrungen", fügte er hinzu.

Selenskyj betonte, er werde die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht vom Tisch nehmen. Er beklagte jedoch, dass "das einflussreichste Mitglied der NATO derzeit Putin zu sein scheint, da er in der Lage zu sein scheint, NATO-Entscheidungen zu blockieren."

Selenskyj bezeichnete einige der Forderungen Moskaus, die von Vertretern der US-Regierung aufgegriffen wurden, wie etwa den Ausschluss der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und die Bezeichnung einer Rückkehr zu den Grenzen des Landes vor 2014 als "unrealistisch".

"Wir glauben, dass der Kern jeder Sicherheitsgarantie für die Ukraine die NATO-Mitgliedschaft sein sollte. Oder Bedingungen, die es uns ermöglichen, eine andere NATO aufzubauen, direkt hier in der Ukraine."

Dafür, so betonte Selenskyj, müsse die Ukraine ihre Truppenstärke erhöhen, um mit der Zahl Russlands gleichzuziehen, aber die Ukraine brauche auch mehr Geld und Waffen, um sie auszurüsten.

"Ich frage jeden von Ihnen: Wenn Russland Sie angreifen würde - könnte Ihre Armee auf dieselbe Weise kämpfen? Ich möchte nicht, dass jemand das jemals herausfinden muss. Aus diesem Grund sprechen wir über Sicherheitsgarantien. Deshalb heißt es für uns entweder NATO-Mitgliedschaft - oder Bedingungen für den Aufbau einer weiteren NATO hier in der Ukraine".