Gaza: Hamas übergibt die Leichen von vier israelischen Geiseln

Das Rote Kreuz hat die Leichen von vier Geiseln im Gebiet Bani Suhaila in Chan Junis im Gazastreifen an Israel übergeben.

Bei den vier Leichen handelt es sich um eine Mutter und ihre beiden Söhne sowie um eine weitere Person. Sie sind Teil eines neuen Gefangenenaustauschs zwischen Israel und der Hamas, der von den USA und Katar vermittelt wurde:

Bei den sterblichen Überresten soll es sich um Shiri Bibas und ihre beiden Kinder Ariel und Kfir sowie um Oded Lifshitz handeln, der bei seiner Entführung 83 Jahre alt war. Kfir, der 9 Monate alt war, als er entführt wurde, war der jüngste Gefangene. Nach Angaben der Hamas wurden alle vier zusammen mit ihren Bewachern bei israelischen Luftangriffen getötet.

Palästinensische Kämpfer tragen einen Sarg mit dem Leichnam von Ariel Bibas, einer der vier israelischen Geiseln, zum Roten Kreuz in Khan Younis im südlichen Gazastreifen. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Hamas-Kämpfer übergeben dem Roten Kreuz am Donnerstag, 20. Februar 2025, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen die Lichen. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wandte sich am Mittwochabend in einem Video an die Israelis. Er bezeichnete den Tag der Übergabe der Leichen als "schockierend" und drückte seine Trauer und Solidarität mit den Familien der Verstorbenen aus. Netanjahu sagte: "Dies ist ein schwieriger und schmerzhafter Tag für den Staat Israel.“

"Unsere Herzen - die Herzen einer ganzen Nation - sind zerfetzt", sagte der israelische Präsident Isaac Herzog in einer Erklärung. "Im Namen des Staates Israel verneige ich mich und bitte um Vergebung. Vergebung dafür, dass ich Sie an diesem schrecklichen Tag nicht beschützt habe. Vergebung dafür, dass ich Sie nicht sicher nach Hause gebracht habe."

Die Hamas stellte vier schwarze Särge auf einer Bühne im Gazastreifen aus, umgeben von Spruchbändern, darunter ein größeres, das Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Vampir darstellte. Tausende von Menschen, darunter zahlreiche maskierte und bewaffnete Hamas-Kämpfer, sahen zu, wie die Särge auf Fahrzeuge des Roten Kreuzes verladen wurden, die sie zu den israelischen Streitkräften bringen sollten.

Hamas-Kämpfer übergeben dem Roten Kreuz am Donnerstag, 20. Februar 2025, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen die Särge mit den Leichen von vier israelischen Geiseln. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Das Militär plante, auf Wunsch der Familien, eine kleine Beerdigungszeremonie abzuhalten, bevor die Leichen zur formalen Identifizierung anhand der DNA in ein Labor überführt wurden. Erst dann erhielten die Familien die endgültige Benachrichtigung.

Obwohl die Hamas im November 2023 bekannt gab, dass die beiden Kinder und ihre Mutter bei einer israelischen Razzia getötet worden waren, hielten einige Israelis bis zur letzten Minute an der Hoffnung fest, dass sie noch am Leben waren. Die Hamas hatte den Vater der Kinder in einem früheren Austausch bereits freigelassen.

Eine Frau beweint auf dem sogenannten „Geiselplatz“ in Tel Aviv die Toten, Israel, Donnerstag, 20. Februar 2025 Oded Balilty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Nach der Durchführung der DNA-Tests bestätigten die israelischen Behörden die Identität der Leichen. Am Samstag folgt die Freilassung von sechs lebenden Geiseln im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit Hunderten von Palästinensern, die von Israel festgehalten werden.

In den letzten Wochen feierten die Israelis die Rückkehr von 24 lebenden Geiseln im Rahmen eines Waffenstillstands, der den seit 15 Monaten andauernden Krieg unterbrochen hat. Doch die Übergabe am Donnerstag war eine Ernüchterung und eine düstere Erinnerung an diejenigen, die in der Gefangenschaft starben, während sich die Gespräche zum Waffenstillstand über ein Jahr hinzogen.