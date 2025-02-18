Hamas will sechs lebende Geiseln und vier Leichen an Israel übergeben

WERBUNG

Die Hamas hat angekündigt, am Samstag sechs weitere Geiseln freizulassen, die letzten der 33 Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenstillstands freigelassen werden sollten. Die Gruppe kündigte außerdem an, dass sie die Leichen von vier weiteren verstorbenen Gefangenen an Israel übergeben werde.

Die nächste Geiselfreilassung wird im Austausch gegen Hunderte palästinensische Gefangene erfolgen, die von Israel festgehalten werden. Bislang wurden sechs Austauschaktionen zwischen beiden Seiten durchgeführt.

Related Hamas lässt 3 Israelis im Austausch für 300 Palästinenser frei

Ohne weitere Einzelheiten zu nennen, erklärte der Hamas-Führer Khalil al-Hayya, die militante Gruppe werde die sterblichen Überreste der Familie Bibas übergeben. Am 1. Februar wurde ein Familienmitglied leben zurückgebracht.

Ursprünglich sollten am Samstag nur drei Geiseln freigelassen werden. Es war zunächst nicht klar, warum die Hamas ihren Plan geändert hatte.

Ein israelischer Abgeordneter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe zugestimmt, die seit langem geforderten Wohnmobile und Baumaschinen in den Gazastreifen zu lassen, um die Freilassung der Geiseln zu beschleunigen.

Die Hamas hatte in der vergangenen Woche damit gedroht, die Freilassung der Geiseln auszusetzen, und sich dabei unter anderem auf die Weigerung Israels berufen, Wohnmobile und schweres Gerät in den Gazastreifen zu lassen, was eine Verletzung der Waffenruhe darstellt.

Zweite Phase des Waffenstillstands wird noch verhandelt

Der Waffenstillstand, der Mitte Januar begann, beendete mehr als ein Jahr tödlicher Kämpfe zwischen Israel und der Hamas, erhöhte die Hilfslieferungen in den verwüsteten Gazastreifen und ermöglichte Hunderttausend Palästinensern die Rückkehr in ihre Häuser, da sich die israelischen Streitkräfte aus einem Großteil des Gebiets zurückzogen.

Beide Seiten müssen noch über die zweite und schwierigere Phase des Waffenstillstands verhandeln. In dieser würde die Hamas im Gegenzug für einen dauerhaften Waffenstillstand und einen israelischen Rückzug Dutzende weiterer Geiseln freilassen.

Es stehen jedoch ernste Herausforderungen bevor. Die israelische Regierung erklärt, sie wolle die militärischen und regierungstechnischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen ausschalten. Doch die militante Gruppe hat während des Waffenstillstands schnell wieder die Kontrolle über das Gebiet übernommen, obwohl sie viele ihrer hochrangigen Mitglieder und eine beträchtliche Anzahl von Kämpfern verloren hat.

Related Lastwagen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen überqueren die Grenze in Rafah

Der jüngste Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser aus dem Gazastreifen umzusiedeln, damit die USA das Gebiet neu entwickeln können, wurde von der arabischen Welt und den Palästinensern abgelehnt. Insbesondere die Palästinenser fürchten, dass sie infolge dieses Plans niemals in den Gazastreifen zurückkehren dürften.

Im Gegensatz dazu hatte Israel Trumps Plan begrüßt. Sowohl Vertreter Israels als auch der USA haben betont, dass sie in diesem Krieg die gleichen Ziele verfolgen.

Israel hat erklärt, dass die Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstands mit der Hamas noch in dieser Woche stattfinden werden.