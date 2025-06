Australischer Mann gestorben, dessen Blutspenden 2,4 Mio. Babys gerettet haben

WERBUNG

Ein australischer Mann, dessen Blutspenden das Leben von mehr als 2 Millionen Babys gerettet haben sollen, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

James Harrison aus der Stadt Junee im Bundesstaat New South Wales verstarb am 17. Februar im Schlaf in einem Pflegeheim, wie seine Familie am Wochenende bestätigte.

Harrison, der den Spitznamen "Mann mit dem goldenen Arm" trug, hat nach Angaben des Australischen Roten Kreuzes 2,4 Millionen Babys gerettet, indem er mehr als 1.100 Mal Plasma gespendet hat.

Harrison begann 1954 als 18-Jähriger mit der Spende, vier Jahre nachdem er nach einer Lungenoperation eine Reihe von Bluttransfusionen erhalten hatte.

Es heißt, dass er in den mehr als sechs Jahrzehnten seiner Spendertätigkeit nie einen der vierzehntägigen Termine versäumt hat, bevor er 2018 im Alter von 81 Jahren als Spender zurücktrat.

Da sein Plasma einen seltenen Antikörper namens Anti-D enthielt, setzten die Ärzte es ein, um Müttern zu helfen, deren Blut ihre ungeborenen Babys anzugreifen drohte.

Tracey Mellowship, Harrisons Tochter, würdigte ihren verstorbenen Vater und lobte ihn für seine humanitäre Arbeit und seinen Humor.

"In seinen letzten Lebensjahren war er sehr stolz darauf, Urgroßvater von zwei wunderbaren Enkelkindern, Trey und Addison, zu werden. Da ich selbst Anti-D-Empfängerin bin, hat er eine Familie hinterlassen, die es ohne seine wertvollen Spenden vielleicht nicht gegeben hätte", sagte sie.

"Er war auch sehr stolz darauf, so viele Leben gerettet zu haben, und das ohne Kosten oder Schmerzen. Es hat ihn glücklich gemacht, von den vielen Familien wie der unseren zu hören, die dank seiner Freundlichkeit existieren", fügte Mellowship hinzu.

Stephen Cornelissen, Vorstandsvorsitzender von Lifeblood, einer Abteilung des Australischen Roten Kreuzes, dankte Harrison für seine "bemerkenswerte, stoische Freundlichkeit und Großzügigkeit".

"James hat 1173 Mal seinen Arm ausgestreckt, um anderen Menschen und Kindern, die er nie kennenlernen würde, zu helfen, und hat dafür keine Gegenleistung erwartet", sagte Cornelissen.

"Er hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis, und es war seine Hoffnung, dass eines Tages jemand in Australien seinen Spendenrekord brechen würde", fügte er hinzu.

"Im Namen von Lifeblood und der gesamten australischen Gemeinschaft danken wir James für seinen unglaublichen Beitrag zur Lebensrettung und die Millionen von Leben, die er gerettet hat."

Auch nach seinem Tod wird Harrison weiterhin das Leben ungeborener Babys retten.

In einem gemeinsamen Projekt haben das Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) und Lifeblood erfolgreich Harrisons Antikörper im Labor gezüchtet.

Die Forscher hoffen, dass dieser Durchbruch eines Tages die hämolytische Erkrankung des Fötus und des Neugeborenen (HDFN) bei Frauen in aller Welt verhindern könnte.

In Australien gibt es nur 200 Anti-D-Spender, deren Blut jedes Jahr rund 45 000 Müttern und ihren ungeborenen Kindern hilft.