US-Außenminister Rubio: Ende des Ukraine-Kriegs ist "dringend"

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó hat am Dienstag US-Außenminister Marco Rubio getroffen, um über die "Dringlichkeit der Beendigung des Krieges in der Ukraine" zu sprechen, wie das US-Außenministerium mitteilte.

In einer Erklärung des US-Außenministeriums heißt es: "Der Minister betonte die Dringlichkeit, den Krieg in der Ukraine zu beenden und dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region zu gewährleisten."

Das Treffen fand inmitten der Ungewissheit über die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine statt, nachdem sich die Lage nach dem Treffen zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oval Office in der vergangenen Woche verschlechtert hatte.

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern war Ungarn ein entschiedener Kritiker der EU-Bemühungen zur Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion. Ministerpräsident Viktor Orbán hat die EU-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Aggression häufig kritisiert und damit gedroht, sein Veto einzulegen, hat aber letztlich immer für sie gestimmt.

Ein Sondergipfel am Donnerstag hatte eine EU-weite Vereinbarung oder gemeinsame Erklärung zur Ukraine und EU-Verteidigung zum Ziel. Die ungarische Regierung drohte im Vorfeld damit, sich dieser Erklärung zu widersetzen. In dieser Grundstimmung fand auch das Treffen zwischen Szijjártó und Rubio am Dienstag statt.

Am Sonntag brachten die europäischen Staats- und Regierungschefs - das Vereinigte Königreich und Frankreich - auf einem Gipfel in London die Idee einer "Koalition der Willigen" unter den Mitgliedstaaten ins Spiel, die als Garantie für ein mögliches Friedensabkommen Bodentruppen in die Ukraine entsenden könnte.

Die Staats- und Regierungschefs des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Frankreichs und anderer EU-Länder, die an dem Gipfeltreffen teilnahmen, erklärten sich außerdem bereit, der Ukraine weiterhin militärische Hilfe zukommen zu lassen. Es soll sichergestellt werden, dass bei allen Friedensgesprächen und -vereinbarungen die Souveränität des Landes gewahrt bleibt.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán reagierte auf das Gipfeltreffen mit scharfer Kritik an den Staats- und Regierungschefs und erklärte, diese wollten "den Krieg fortsetzen, anstatt sich für den Frieden zu entscheiden".

Seit Russland 2022 mit seiner groß angelegten Invasion in der Ukraine begann, haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungshaushalte erheblich aufgestockt.

In einem "Rearm Europe Plan" sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag, dass die Mitgliedsstaaten bis zu 800 Milliarden Euro aufbringen könnten, um eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu finanzieren.