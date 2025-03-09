Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Autobombe auf Autobahn in Tel Aviv explodiert

Skyline von Tel Aviv, Israel, Wednesday, 18. April 2018
Skyline von Tel Aviv, Israel, Wednesday, 18. April 2018 Copyright  Oded Balilty/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Copyright Oded Balilty/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Von Christoph Debets
Zuerst veröffentlicht am
Zwei Personen sind bei der Explosion einer Autobombe auf einer vielbefahrenen Autobahn in Tel Aviv verletzt worden.

Bei der Explosion einer Autobombe im Süden Tel Avivs sind zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Times of Israel unter Berufung auf die Polizei berichtet, ereignete sich die Explosion auf den nach Süden führenden Fahrspuren des Ayalon Highway in der Nähe des Autobahnausfahrt La Guardia.

Im Internet verbreitete Videoaufnahmen zeigen mehrere schwer beschädigte Autos. Die Autobahn wurde gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Sonntag ist in Israel ein Arbeitstag.

Autobomben werden in Israel eher mit organisierter Kriminalität als mit politischer Gewalt in Verbindung gebracht. Allerdings handelt es sich bei den Verletzten um zwei zionistische Siedler.

Weitere Quellen • The Times of Israel

