Autobombe auf Autobahn in Tel Aviv explodiert

Zwei Personen sind bei der Explosion einer Autobombe auf einer vielbefahrenen Autobahn in Tel Aviv verletzt worden.
Bei der Explosion einer Autobombe im Süden Tel Avivs sind zwei Menschen verletzt worden.
Wie die Times of Israel unter Berufung auf die Polizei berichtet, ereignete sich die Explosion auf den nach Süden führenden Fahrspuren des Ayalon Highway in der Nähe des Autobahnausfahrt La Guardia.
Im Internet verbreitete Videoaufnahmen zeigen mehrere schwer beschädigte Autos. Die Autobahn wurde gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Sonntag ist in Israel ein Arbeitstag.
Autobomben werden in Israel eher mit organisierter Kriminalität als mit politischer Gewalt in Verbindung gebracht. Allerdings handelt es sich bei den Verletzten um zwei zionistische Siedler.